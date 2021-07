Nachwuchs im Augsburger Zoo: Seehunddame Pia bekommt ein Jungtier

Freude im Zoo in Augsburg: Seehunddame Pia hat Nachwuchs zur Welt gebracht. Das Jungtier ist schon selbstständig im Wasser unterwegs.

Nachwuchs im Augsburger Zoo: Am Mittwoch die Seehunddame Pia ein gesundes Jungtier und kümmert sich vorbildlich darum, schreibt der Zoo. Pia ist mit ihren 21 Jahren schon fast eine Seehundoma, hat aber sehr viel Erfahrung bei der Aufzucht ihres (wahrscheinlich) Sohnes, der sich schon sehr selbständig im Wasser bewege.

Augsburger Zoo: Nachwuchs bei Seehunden

Der Zoo weist zugleich auf seine erste Abendführung seit zwei Jahren hin. Auch sie biete eine gute Gelegenheit sich den Seehund-Nachwuchs anzusehen. Statt der Dschungelnacht am 30. Juli, die in diesem Jahr erneut abgesagt werden musste, kann man wieder den Zoo am Abend besuchen.

Der junge Seehund - wahrscheinlich ein Junge - ist schon selbständig im Wasser im Augsburger Zoo unterwegs. Foto: Zoo Augsburg

Abendführung im Zoo in Augsburg

Coronabedingt sind nur kleine Gruppen mit etwa 15 Personen möglich, sodass der Zoo insgesamt nur 100 Personen annehmen kann. Daher ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Diese kann per Email (info@zoo-augsburg.de) oder telefonisch (0821 5671490) erfolgen. Beginn 19 Uhr; Kosten: Erwachsene 16.- €, Kinder 8.- €.

