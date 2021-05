Augsburg

Neubauten und Sanierungen werden in Augsburg nachhaltiger - und teurer

Das Verwaltungsgebäude an der Blauen Kappe in Augsburg gilt als Energieschleuder und wird aktuell saniert. Künftig sollen strengere Standards für städtische Gebäude gelten.

Plus Um das Klima zu schonen, erlegt sich die Augsburger Verwaltung strenge Vorgaben bei Neubau und Sanierung auf. Langfristig soll sich das rechnen, zunächst wird es aber teurer.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg will bei Neubauten und Sanierungen eigener Gebäude künftig einen höheren Energiestandard anwenden als gesetzlich vorgeschrieben ist. Anders, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), seien die städtischen Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Je nachdem, ob es sich um einen Neu- oder Bestandsbau handelt, sollen die Gebäude den KfW-40- bzw. KfW-55-Standard erfüllen, dürfen also nur noch sehr wenig Energie verbrauchen. Allerdings werden die Investitionskosten höher sein. Dies sorgte für Diskussionen im Stadtrat.

