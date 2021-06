Augsburg

vor 21 Min.

Neuer Lieferdienst: Was Gorillas jetzt in Augsburg plant

Der Lieferdienst Gorillas startet demnächst in der Karolinenstraße.

Plus In Zeiten von Corona sind Lieferdienste gefragt. Mit Gorillas kommt ein neuer Fahrrad-Service nach Augsburg. Wie sieht das Angebot von Gorillas aus?

Von Michael Hörmann

Die Gorillas sind eine Primatengattung aus der Familie der Menschenaffen, begegnen kann man ihnen in freier Wildbahn oder - sicherer - in Zoos. Im Augsburger Tierpark gibt es allerdings keinen Platz für sie. Dennoch werden schon bald Gorillas im Stadtgebiet auftauchen. Hinter dem Namen verbirgt sich in diesem Fall ein bundesweit expandierendes Lieferservice-Unternehmen, das seinen Blick jetzt auch nach Augsburg gerichtet hat.

Themen folgen