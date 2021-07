Augsburg-Oberhausen

13:41 Uhr

Baum fällt in Augsburg auf Spielplatz: Mutter und Kind schwer verletzt

Großeinsatz in Augsburg-Oberhausen am Spielplatz an der Dieselstraße: Eine Mutter und ein Kind sind von einem umgefallenen Baum schwer verletzt worden. Beide kamen ins Krankenhaus.

Am Samstagvormittag ist ein Baum auf einem Spielplatz in der Dieselstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen umgefallen und hat dabei eine Mutter und ihr Kind schwerverletzt. Wie die Berufsfeuerwehr miteilt, ging gegen 10.45 Uhr der Notruf ein. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Spielplatz. Baum fällt auf Spielplatz in Oberhausen und verletzt Mutter und Kind schwer Der Baum fiel auf eine Mutter und ihrem etwa zwei Jahre alten Kind, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Spielplatz aufhielten. Der umgefallene Baum hatte laut Feuerwehr einen Stammdurchmesser von etwa 80 Zentimetern. Die Mutter und ihr Kind waren unter dem Baum eingeklemmt. Durch das beherzte Eingreifen von Mitarbeitern einer benachbarten Firma konnte die Mutter und ihr kleines Kind noch vor Eintreffen der Rettungsdienste mit Hilfe eines Radladers befreit werden. Foto: Feuerwehr Augsburg Eine Firma die unweit vom Spielplatz arbeitete, hob noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte den Baum mit einem Teleskoplader an und befreite die beiden. Die Mutter und ihr Kind wurden vom Notarzt versorgt. Sie kamen beide schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Rettungsdienst und die Berufsfeuerwehr betreuten ein Geschwisterkind und einen Arbeiter bis zum Eintreffen des Kriseninterventionsteam. (AZ) Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag. Lesen Sie dazu auch Augsburg Heftiges Unwetter: Zahlreiche Bäume in Augsburg umgestürzt

Bildergalerie Zwei Menschen sterben am Samstagmorgen bei Wohnhausbrand in Mering

Mering Plus Wohnhausbrand mit zwei Toten: So lief der Einsatz in Mering Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen