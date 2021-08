Verletzter Mann aus Tiefgarageneinfahrt gibt Rätsel auf

Ein verletzter Mann wird in einer Tiefgarageneinfahrt in Augsburg gefunden. Die Polizei vermutet, dass zuvor ein Kampf stattgefunden hatte.

Es ist am Samstag kurz nach Mitternacht als ein Mann in einer Tiefgarageneinfahrt in der Donauwörther Straße 228 im Augsburger Stadtteil Oberhausen einen Verletzten findet, der dort auf dem Boden lag. Der 37-Jährige war kaum bei Bewusstsein, blutete und hatte mehrere Verletzungen, auch im Gesichtsbereich.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei vorerst davon aus, dass es zwischen dem Verletzten und mindestens einem weiteren, bislang unbekannten Beteiligten zu einem verabredeten Kampf gekommen war. Ein Notarzt versorgte den Mann, der anschließend ins Uniklinikum gebracht wurde. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt.

Laut Polizei ist es möglich, dass der Mann bereits mehrere Stunden in der Tiefgarage lag, bevor er gefunden wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 0821/323-2510 zu melden. (ina)