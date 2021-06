Exhibitionist onaniert auf einer Parkbank in Pfersee

Eine Spaziergängerin ist im Augsburger Stadtteil Pfersee auf einen Mann getroffen, der öffentlich onanierte.

Eine unliebsame Bekanntschaft hat am Dienstag gegen 8.10 Uhr eine 47-jährige Spaziergängerin in Pfersee gemacht. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Hund im Grasigen Weg unterwegs, als auf Höhe des dortigen Wasserspielplatzes ein Mann mit heruntergelassener Hose auf der Parkbank saß und an sich herumspielte. Als er die Frau sah, nahm der Unbekannte Blickkontakt auf und onanierte weiter.

Exhibitionist belästigt Spaziergängerin in Pfersee

Als sich die Frau kurz nach ihrem Hund umsah, zog der Mann seine Hose hoch und ging auf die 47-Jährige zu. Es folgte eine kurze Unterhaltung zwischen den beiden, bei der ihm die Hundehalterin zu verstehen gab, die Polizei über den Vorfall zu informieren. Daraufhin entschuldigte sich der Mann für sein Verhalten und rannte davon.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, kurze, lichte Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einem dunkelblauen Trainingsanzug (mutmaßlich der Marke "Champion"). Zeugen werden um Hinweise unter 0821/323-2610 gebeten. (nist)