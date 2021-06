Radwege in Augsburg: Ab jetzt geht es ans Eingemachte

Plus Die Liste der Straßen, in denen man Radwege bauen kann, ohne Autos einzuschränken, wird in Augsburg kürzer. Doch die Sorgen der Anlieger kann man nicht einfach wegwischen.

In Augsburg hat es für Radler in den vergangenen Jahren durchaus Verbesserungen gegeben, auch wenn das "Projekt Fahrradstadt" etwas langsam aus den Startlöchern kam. Was die Stadt bisher an Radweg-Projekten auf die Beine gestellt hat, bekam nicht viel Gegenwind: Die Verschmälerung der Langenmantelstraße zugunsten von Radlern, die Radwege in der Neuburger Straße westlich des Schlössles, die Angebotsstreifen in größeren Straßen in den Stadtteilen oder die Fahrradstraßen gingen für Autofahrer mit überschaubaren Einschränkungen einher.

Themen folgen