Riesenrad, Punk-Rock oder Strandkorb-Feeling: Das ist am Wochenende los

Riesenrad fahren oder gute Musik hören: Beides ist an diesem Wochenende in Augsburg möglich. Beim Strandkorb-Festival, Sommer am Kiez oder dem Plärrer-Vergnügungspark.

Zwar verspricht das Wetter auch fürs Wochenende nicht gerade Sommer-Feeling, doch wer sich davon nicht beeindrucken lassen will, kann einiges unternehmen. Vor allem das Strandkorb-Open Air, Sommer am Kiez und das erste Wochenende des Plärrer-Vergnügungsparks versprechen Abwechslung. Was wo und wann geboten ist:

Für das Strandkorb-Open Air in Augsburg gibt es noch Tickets

Mit dem Strandkorb Open Air 2021 soll trotz Corona Festival-Feeling in Augsburg aufkommen. Verschiedene Künstler und Bands treten dabei auf dem Messe-Gelände auf, während der Gast ganz bequem und mit Abstand vom Strandkorb aus zusieht. An diesem Freitag spielen "Bosse", wofür es aktuell auch noch Karten gibt. Am Samstag ist die Future-Pop-Band VNV Nation um Singer-Songwriter und Produzent Ronan Harris zu Gast. Musikkennern ist die Band von verschiedenen anderen namhaften Festivals bekannt. Los geht es am Samstag um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets sind noch über den Ticketshop erhältlich. Unter www.strandkorb-openair.de sind auch die geltenden Corona-Regeln einzusehen. Der nächste Gast beim Strandkorb-Open Air ist dann am 21. Juli Comedian Michael Mittermeier.

Moop Mama treten am Startwochenende des Standkorbfestivals am Messegelände auf. An den Körben wird getanzt. Foto: Siegfried Kerpf

Sommer am Kiez findet diesmal auf dem Gaswerk-Gelände statt

Das Festival ist in diesem Sommer vom Helmut-Haller-Platz in Oberhausen auf das Gaswerk-Gelände umgezogen. Es startet am Freitag 16. Juli und läuft bis zum 21. August. Alle Bands und Interpreten, die im vergangenen Jahr beim 5. Sommer am Kiez in Augsburg hätten dabei sein sollen, sind auch in diesem Jahr an Bord - mit Ausnahme von Hans Söllner. Tickets aus dem letzten Jahr haben auch heuer Gültigkeit. Am Samstag den 17. Juli stehen ab 18.30 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) die Bands "ZSK" (Punk) und "Dritte Wahl" (deutschsprachiger Rock und Punk) auf der Bühne. Am Sonntag sind zur gleichen Zeit die "Eisbrecher" (deutsche Rockband) zu Gast. Tickets und Infos zu den Corona-Regeln gibt es online unter www.sommeramkiez.de.

Festival-Stimmung soll es auch in diesem Jahr in Augsburg geben - mit Sommer am Kiez. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Der Ersatz-Plärrer mit Riesenrad hat bereits begonnen

Seit Donnerstag läuft auf dem Kleinen Exerzierplatz eine Ersatz-Ausgabe des Plärrers. Wie im vergangenen Jahr ist das Volksfest als Vergnügungspark mit verschiedenen Fahrgeschäften und Buden aufgebaut. Eine Hauptattraktion ist das fast 50 Meter hohe Riesenrad mit geschlossenen Gondeln. Bierzelte gibt es keine, dafür verschiedene Imbiss-Stationen und Biergärten. Geöffnet ist bis 12. September jeweils Donnerstag bis Sonntag. Montag bis Mittwoch wird der Ersatz-Plärrer nicht bespielt. Maximal zugelassen sind auf dem Gelände 1500 Menschen. Der Eintritt ist frei, Gäste müssen sich jedoch registrieren lassen. Entweder über die Luca- oder Corona-Warn-App oder händisch direkt am Zugang an der Langenmantelstraße. Am Samstag geht der Betrieb von 11 bis 23.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Am Donnerstag haben Gäste von 12 bis 23 Uhr und am Freitag von 12 bis 23.30 Uhr die Gelegenheit, das Fest zu besuchen.

