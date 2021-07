Rollator gegen Straßenbahn: Frau stürzt in Oberhausen

Seniorin wird bei Unfall leicht verletzt. Ein abgestellte Kiste streifte die Tram.

Ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Oberhausen: Am Montag kam es gegen 13.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Eschenhof" zu einem Zusammenstoß. Bei der Einfahrt einer Straßenbahn trat eine 74-jährige Frau mit ihrem Rollator zu weit nach vorne. Nach Auskunft der Polizei blieb eine Kiste, die auf dem Rollator abgestellt war, an der noch fahrenden Straßenbahn hängen. Dadurch kam die Frau zu Fall. Die 74-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort versorgt. (möh)

