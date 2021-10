Offingen/Kreis Günzburg

Wie Familienpaten im Kreis Günzburg Eltern und Kindern das Leben erleichtern

Plus Sie spielen Fußball oder helfen bei Behördengängen: Das Ehrenamt als Familienpate im Kreis Günzburg ist ganz unterschiedlich. Der Kinderschutzbund sucht Interessierte.

Von Julia Greif

Die fünfjährige Lara sitzt im Garten und drückt nochmal ihr Kuscheltiereinhorn Bloom an sich, bevor sie Richtung Trampolin rennt. "Lara, nimm doch deine Schuhe mit!", ruft ihr Lore Fuchs hinterher. Fuchs und ihr Mann Reinhold sind die Familienpaten von Laras Familie, den Klausers. Und anders als die Einhörner sind die beiden ganz reale Wunderwesen: Seit vier Jahren kümmert sich das Paar um Familien im Landkreis: Sie waren in Winterbach und Krumbach, aktuell unterstützen sie eine Familie in Ichenhausen. Die Patenschaft für die Klausers aus Offingen ist eigentlich schon seit Juli beendet. "Das ist ja das Schöne, dass der Kontakt nicht abbricht", sagt Josef Klauser erfreut. Familienpaten wie sie sind rar im Landkreis. Das will der Kinderschutzbund ändern.

