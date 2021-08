Augsburg

18:00 Uhr

So reagieren die Menschen auf die verschärften Corona-Regeln in Augsburg

Daica und Michael Schäfermeyr haben sich am Samstag im Schnelltest-Zentrum in der Maximilianstraße wegen einer Hochzeit testen lassen. Ab Montag gelten in Augsburg strengere Corona-Regeln.

Plus Eine erweiterte Testpflicht gilt für den Besuch beim Friseur, im Bad oder im Fitnesscenter. Für die Gastronomie sind die Vorgaben unterschiedlich. Wie läuft es mit den Kontrollen?

Von Michael Hörmann

Wer ab Montag in Augsburg unterwegs ist, muss sich auf verschärfte Corona-Regeln einstellen, die Testpflicht wird erweitert. Gäste, die drinnen im Lokal sitzen, müssen nachweisen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Dies gilt ebenso für einen Termin beim Friseur, im Freibad oder im Fitnesscenter. Die Vorgaben gelten jedoch nicht für Menschen, die bereits komplett geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind. Die geänderte Regelung, die sich an einer Vorgabe des Freistaats orientiert, kommt nicht überraschend. Wegen der zuletzt gestiegenen Zahlen in Augsburg - am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 60,7 - war absehbar, dass die Verschärfung ab Montag greift. Die Menschen haben sich darauf eingestellt, wie ein Rundgang am Samstag in der Augsburger Innenstadt zeigt. Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich die Testpflicht bewertet wird.

