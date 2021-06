Spionage-Verdacht: Fraunhofer-Institut hält sich für nicht betroffen

Plus Nach dem Spionage-Verdacht an der Uni Augsburg verweist das Fraunhofer-Institut IGCV auf umfassende Schutzmaßnahmen und ein Projekt, das für mehr Sicherheit sorgen soll.

Beim Augsburger Fraunhofer-Institut IGCV geht man davon aus, nicht in den aktuellen Fall des mutmaßlichen Spions Ilnur N. verwickelt zu sein. Darüber hinaus verweist eine Sprecherin der Forschungseinrichtung auf umfassende Schutzmaßnahmen vor Wissenschaftsspionage.