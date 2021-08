Stromkabel wie ein Spinnennetz: Die Hochzoller Mitte leuchtet jetzt

Plus Die Mieter der Hochzoller Mitte sind schon seit Längerem eingezogen, dennoch fehlte noch etwas Entscheidendes.

Wie ein Spinnennetz spannen sich seit Kurzem die Stromkabel über den Parkplatz der Hochzoller Mitte. Pharmazeut Arnold Pagel, der dort seit Kurzem seine vierte Easy-Apotheke betreibt, deutet auf die herabhängenden schwarzen Zylinder. Für den flüchtig Vorbeigehenden kaum wahrnehmbar, lassen sie den Parkplatz vor den Ladenlokalen künftig nach Einbruch der Dämmerung aufleuchten. Zunächst jedoch verfinsterten sich die Mienen mancher Passanten und Passantinnen, kam es durch die dafür notwendigen Arbeiten doch erst einmal wieder zu Enge und Sperrung der Stellplätze, kaum dass das Areal für seine Bestimmung freigegeben war.