Studie der Uniklinik: Wie stark breitet sich Corona in Kitas und Schulen aus?

Das Uniklinikum Augsburg hat untersucht, wie sich das Coronavirus in Kindergärten und Schulen ausbreitet. Die Daten kommen von drei- bis 16-jährigen Buben und Mädchen.

Das Uniklinikum Augsburg führte dieses Jahr eine Studie mit Kindern und Jugendlichen im Alter von drei bis 16 Jahren durch, um die Ausbreitung des Coronavirus in Kindergärten und Schulen zu untersuchen. Nun befindet sich das Klinikum in der finalen Auswertungsphase und kann erste Schlüsse zum Infektionsgeschehen an Schulen und Kindertagesstätten ziehen.

Vor dieser Studie sei die wissenschaftliche Datenlage zu der Virusausbreitung bei Kindern sehr dünn gewesen, sagt Studienleiterin Dr. Katrin Burkhardt. "Vor allem Kinder waren aber stark betroffen von der Pandemie und sollten so schnell wie möglich wieder Normalität erfahren", erläutert sie den Hintergrund der Studie. Man habe zunächst befürchtet, Kinder könnten ein Treiber für das Virus sein. Es zeichnet sich nun ab, dass das nicht der Fall ist.

Corona-Herdenimmunität ist bei Kindern ist noch nicht erreicht

Die Studienergebnisse zeigen, dass sich sowohl unter den untersuchten Kinder als auch beim Lehr- und Erziehungspersonal der Anteil der angesteckten Personen im einstelligen Bereich liegt. Ein genauer Prozentsatz sei noch nicht ermittelt, so Burkhardt. Die Herdenimmunität bei den Kindern sei aber noch lange nicht erreicht: "Wenn jetzt alle Corona-Maßnahmen wegfallen, würden die Zahlen bei den Kindern rasant steigen", erläutert die Studienleiterin.

Es ist außerdem viel schwieriger, Kindern hygienische Umgangsweisen mit dem Virus näherzubringen: "Die denken da natürlich im Alltag nicht daran. Da sind pädagogische Tricks nötig." In einem Wettbewerb wurden Kinder auch dazu aufgerufen, kreative Beiträge zum Thema "Corona" zu erstellen. Das Ziel sei gewesen, dass man die Kinder auf spielerische Weise in die Thematik einbindet, erläutert Dr. Katrin Burkhardt.

Unter anderem gestalteten die Kinder Videos, in denen sie sich als Virus verkleidet hatten, oder führten ein Kasperltheater auf. "Eine Realschule hat sich sogar einen Rap-Song zu den AHA-Regeln überlegt", erzählt Burkhardt. Ein weiteres Kind habe ein Bild gemalt mit dem Titel "Das Corona-Virus geht in Urlaub". "Was die Kinder sich einfallen haben lassen, war so toll. Das braucht einfach mehr Aufmerksamkeit", findet Burkhardt.