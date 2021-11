Augsburg

vor 47 Min.

Tausende neue Bäume für den Bürgerwald in der Hammerschmiede

Zerda Cakim, Sebastian Krup und Janika Pondorf (von links) vom Holbein- Gymnasium pflanzen einen Baum in der Hammerschmiede.

Plus Der Bürgerwald in der Augsburger Hammerschmiede wächst. Nun kommen mehr als 7000 Setzlinge hinzu. Was es mit dem Umweltprojekt auf sich hat.

Von Leonhard Pitz

Der Bürgerwald in der Hammerschmiede wächst. Bereits vor zwei Jahren hatte die Stadt gemeinsam mit Schulkindern 1200 Bäume zwischen der Hammerschmiede und dem Autobahnzubringer Mühlhauser Straße gepflanzt. Nun kommen wesentlich mehr Bäume auf die insgesamt vier Hektar große Fläche. Die ersten 500 Setzlinge wurden am Freitag von 50 Schülerinnen und Schülern der Waldorfschule, dem Maria-Theresia-Gymnasium und dem Holbein-Gymnasium zusammen mit der städtischen Forstverwaltung gepflanzt. Für die Schüler auch eine Frage des Klimaschutzes - wenn auch nur symbolisch.

