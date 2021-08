Ungewöhnlicher Neubau soll die Raumnot der Hochschule Augsburg lindern

Plus Der Campus der HSA am Brunnenlech ist schon recht voll. Ein Neubau soll mehr Platz für Studierende schaffen, ohne Parkflächen zu verlieren. Auch die Uni baut aus.

Die Hochschule Augsburg wächst und leidet unter Raumnot. Ein Neubau auf dem Campus am Brunnenlech soll mehr Platz für rund 6700 Studierende schaffen. Weil das Gelände schon dicht bebaut ist, plant man eine innovative, kostensparende Lösung: Einerseits sollen mehr Räume für die Lehre entstehen, andererseits knappe Parkflächen erhalten bleiben.