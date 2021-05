VR Bank Augsburg-Ostallgäu zieht trotz Corona eine positive Bilanz

Die Genossenschaftsbank blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und sieht klare Trends für die Zukunft.

2019 fusionierten die Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank mit Sitz in Augsburg und die VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu zur VR Bank Augsburg-Ostallgäu. Entstanden ist mit aktuell knapp 154.000 Kunden somit die größte Genossenschaftsbank in Schwaben, die dann in ihrem ersten vollen Geschäftsjahr auch gleich die Herausforderung Corona annehmen musste.

Trotz aller Widrigkeiten der Krise ziehen Vorstandssprecher Hermann Starnecker und sein Vorstandskollege Heinrich Stumpf jedoch eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2020: „Wir konnten uns gut behaupten und liegen weiterhin auf Wachstumskurs“, so Stumpf. Mit einer Bilanzsumme von rund 3,8 Milliarden Euro (plus 3,6 Prozent) und Kundeneinlagen von etwa drei Milliarden Euro (plus 4,3 Prozent) sei man sehr zufrieden. Das Kundengesamtvolumen wird im Geschäftsbericht mit rund 7,8 Milliarden Euro angegeben. In diesem Segment verzeichne man seit Jahre stetig Zuwächse. „Das spiegelt die Marktgängigkeit unseres Geschäftsmodells wieder und macht uns stolz“, so Stumpf weiter. Über die Ergebnisverwendung entscheiden die Vertreter der Genossenschaftsbank am 24. Juni im Rahmen der digitalen Vertreterversammlung.

Hermann Starnecker (rechts), Vorstandssprecher der VR Bank Augsburg-Ostallgäu und Heinrich Stumpf (stellvertretender Vorstandssprecher) ziehen für 2020 eine positive Bilanz. Foto: VR Bank Augsburg-Ostallgäu

Digitalisierung bringt Kunden und VR Bank näher zusammen

Neben den nackten Zahlen informierten die Bankverantwortlichen in einem virtuellen Pressegespräch auch zu anderen Themen. Im Mittelpunkt stand dabei die Digitalisierung, die in Zeiten der Corona-Pandemie auch bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu schneller als geplant an Fahrt aufgenommen hat. „Dass mittlerweile auch ältere Kunden über Video-Chats Kontakt zur Bank halten, hätten wir vor der Krise nicht für möglich gehalten“, nennt Hermann Starnecker ein Beispiel für die Entwicklung. Digitale Angebote werden auch in Zukunft gefragt sein, sind sich Starnecker und Stumpf sicher. Unter anderem mit dem Video-Service, bei dem man sich an einem Standort in Buchloe bereits via Video-Chat mit einem Mitarbeiter der Bank verbinden lassen und mit ihm alle Bankgeschäfte wie am Schalter abwickeln kann, sieht sich die Genossenschaftsbank hier bereits gut aufgestellt. „Wir können digital und persönlich“, kommentiert Vorstandssprecher Starnecker.

Nachhaltige Geldanlagen bei VR Bank Augsburg-Ostallgäu zunehmend gefragt

Einen zweiten Zukunftstrend sehen die Bankexperten bei nachhaltigen Geldanlagen. Immer mehr Kunden würden bei ihrer privaten Geldanlage auf den Aspekt der Nachhaltigkeit achten. Nachhaltigkeitsfonds lägen bereits jetzt auf den vordersten Plätzen der meistgefragtesten Anlageprodukte. Auch die VR Bank selbst sieht sich dem Thema verschrieben. „Wir sind seit über 150 Jahren in der Region verwurzelt und Teil unseres regionalen Ökosystems. Hier sehen wir einen ganz klaren Bezug von Nachhaltigkeit und Regionalität“, führte Starnecker aus. Die VR Bank Augsburg Ostallgäu betreut derzeit rund 154.000 Kunden mit 549 Mitarbeitern und betreibt 57 Geschäftsstellen (inklusive 17 SB-Filialen).

