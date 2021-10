Von locker bis streng: So genau nehmen es Wirte mit den 3-G-Regeln

Plus Wie gehen Augsburger Lokale mit Corona um? Während es manche mit der Kontrolle der 3-G-Nachweise nicht so genau nehmen, wählen andere Gastronomen strengere Regeln.

Geimpft, genesen, getestet: Die Einhaltung der 3G-Regeln gilt seit einiger Zeit auch in der Gastronomie und wird von der Stadt Augsburg stichprobenhaft kontrolliert. Wir haben drei Lokale in der Innenstadt besucht und festgestellt, dass es bei der Umsetzung Unterschiede gibt. Gastronomen entscheiden sich teils auch für strengere Varianten. Das hat Gründe.