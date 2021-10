Warum die Aktion "Eis am Kö" auch im Jahr 2021 ins Wasser fällt

Im Jahr 2018 stand eine Eisbahn am Königsplatz in Augsburg. Der Veranstalter plante eine Fortsetzung, doch daraus ist aus unterschiedlichen Gründen nichts geworden.

Die Aktion am Augsburger Königsplatz kam bei ihrer Premiere im Jahr 2018 sehr gut an. Eine große Eisbahn mit Natureis sorgte zur Weihnachtszeit für jede Menge Abwechslung. Mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher kamen in drei Wochen. Veranstalter war die Stadtmarketing-Gesellschaft. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, ging damals davon aus, dass es sich bei der Aktion "Eis am Kö" um kein einmaliges Event handeln werde. 2019 wurde die Veranstaltung frühzeitig abgesagt, weil der Hauptsponsor abgesprungen war. 2020 machten die Corona-Auflagen der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Im Jahr 2021 finden trotz Corona wieder Großveranstaltungen in Augsburg statt. Dazu gehören der Christkindlesmarkt und das Hüttenevent Winterland vor der City-Galerie. "Eis am Kö" steht nicht auf dem Veranstaltungsprogramm. Was sind die Gründe?

"Eis am Kö" findet in Augsburg keinen geeigneten Standort

Schmölz bedauert es, dass das Eislaufvergnügen am Kö ein weiteres Mal ausfallen müsse. Die Entscheidung sei schon vor einiger Zeit getroffen worden: "Wir wussten bereits frühzeitig, dass der Königsplatz als Ausweich- beziehungsweise Erweiterungsfläche für den Christkindlesmarkt belegt ist." Deshalb habe man für dieses Jahr keine Pläne entwickelt. Zum Königsplatz gebe es in der Innenstadt keinen alternativen Standort, an dem eine große Eisbahn errichtet werden könne.

Die künftige Fortsetzung von "Eis am Kö" sei aber auch entscheidend von wirtschaftlichen Aspekten abhängig, sagt Schmölz. Es habe im Jahr 2018 strenge Auflagen gegeben. So sei der Start nicht zum ersten Advent erlaubt worden, sondern erst Mitte Dezember. Zudem habe es unter anderem Einschränkungen beim Ausschank gegeben. "Eine wirtschaftliche Fortführung des Projektes zu gleichen Bedingungen ist insofern nicht möglich", sagt Schmölz. Man werde jetzt abwarten, wie die Stadt Augsburg künftig mit dem Königsplatz verfahren werde.

