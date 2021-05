Augsburg

Was passiert, wenn die Tagesmutter ausfällt? Augsburg sucht neue Lösungen

600 Kinder werden in Augsburg von Tagesmüttern und -vätern betreut. Im Krankheitsfall springen die Eltern meist selber als Betreuung ein.

Plus Rund 600 Kinder werden in Augsburg in der Tagespflege betreut. Bislang vertreten sich Tagespfleger meist gegenseitig. Weil weder sie noch die Eltern zufrieden sind, gibt es neue Pläne.

Von Miriam Zissler

Über 600 Kinder werden in Augsburg inzwischen von Tagesmüttern und -vätern betreut, rund 170 Kinder besuchen eine Großtagespflege. Gerade die flexiblen Betreuungszeiten werden von vielen Eltern geschätzt. Doch die Art der Kinderbetreuung hat auch einen entscheidenden Nachteil. Wenn eine Tagespflegeperson etwa durch Krankheit oder Schwangerschaft ausfalle, sei es schwer, einen Ersatz zu finden, stellen Prof. Eva Matthes und Silke Antoni vom Lehrstuhl für Pädagogik der Universität Augsburg fest, sie begleiteten den Ausbau der Tagespflege in Augsburg wissenschaftlich. Die Stadt will nun handeln.

