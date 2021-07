Augsburg

vor 19 Min.

Weniger Parkplätze, mehr Raum für Radler: Das bringen die neuen Radspuren

In der Hermanstraße wurden am Dienstag die provisorischen Fahrradstreifen angelegt. Die ersten Radler nutzten sie schon.

Plus In der Hermanstraße sind nun Fahrradspuren markiert. Das Thema ist umstritten - die einen klagen über wegfallende Parkplätze, anderen geht das Vorgehen nicht weit genug.

Von Stefan Krog

Für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in der Hermanstraße gibt es seit Dienstag einen Radweg: Die Stadt hat nach jahrelangen Diskussionen und Forderungen die gelben Markierungen für den Verkehrsversuch anbringen lassen, am Mittwoch sollen noch letzte Feinheiten wie Piktogramme angebracht werden. Radler können nun in beide Richtungen vom Autoverkehr getrennt unterwegs sein. Stadteinwärts ist der Abschnitt rund um die Kaiserhofkreuzung bis auf Weiteres ausgenommen - hier fürchtet die Stadt Staus für Autos und Straßenbahn.

