Augsburger Zauberer Hardy trauert um Magier Siegfried

Plus Der Augsburger Zauberer Hardy kannte das Magier-Duo Siegfried & Roy persönlich. Eigentlich wollte er noch einmal zu einem Besuch in die USA fliegen.

Von Ina Marks

Es ist erst acht Monate her, dass Hardy um Roy Horn getrauert hat. Der Magier, der nach einem Unfall mit einem seiner Tiger gesundheitlich stark beeinträchtig war, war an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Nun fließen bei Hardy wieder die Tränen. Denn am Mittwochabend ist auch Siegfried Fischbacher gestorben. Der Augsburger Zauberer Hardy hatte das weltberühmte Magier-Duo Siegfried & Roy persönlich gekannt. Vor allem mit Siegfried, der nun einem Krebsleiden erlag, habe er sich gut verstanden.

Zuletzt hatten Siegfried und er im vergangenen Herbst per E-Mail Kontakt, erzählt der 71-Jährige, der in der Fuggerei lebt. "Da war ihm noch nicht klar, wie schwer er erkrankt war. Es war noch ein Film über sein gesamtes Leben geplant." Hardy habe dem Magier geschrieben, dass er ihn noch einmal in Amerika besuchen wolle. Dazu kommt es jetzt nicht mehr.

Augsburger Zauberer Hardy besucht Siegfried & Roy in Las Vegas

Als der Augsburger Siegfried und Roy kennenlernte, war er selbst noch keine 18 Jahre alt. Er traf die beiden an einer Zauberschule in Amsterdam. Obwohl er selbst noch schüchtern und von den beiden sehr beeindruckt war, sei er mit Siegfried Fischbacher schnell ins Gespräch gekommen.

Dieses Bild entstand vor rund 20 Jahren. Bild: Hardy

"Er war immer schon zugänglicher und offener als Roy. Roy hatte die ganzen Hobbyzauberer, die ihm Verbesserungsvorschläge für ihre Shows machten, nicht so gemocht", erinnert sich Hardy und kann dabei schon wieder lachen. Bis zu zwölf Mal habe er die Magier in Las Vegas besucht. Siegfried soll den Satz gepflegt haben: "Hardy, machst du wieder Werbung für uns in Deutschland?"

Mit dem Tod Fischbachers endet für den Augsburger eine Ära. "Keine Frage. Sie waren die Jahrhundert-Zauberer. Das Publikum applaudierte in ihren Shows bis zu einer Dreiviertelstunde lang. Das kann man sich nicht vorstellen." Was dem Augsburger und Erfinder des Zauberkastens bleibt, sind Erinnerungen, gemeinsame Fotos und ein Vorwort, das Siegfried & Roy einst in eines seiner Zauberbücher für Kinder schrieben.

