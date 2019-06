vor 35 Min.

Bärenkeller: Pflegedienst will ins Neubaugebiet

35 blaue Autos zählen zum Fuhrpark des Pflegedienstes Deschler. Die schwierige Parkplatzsituation am Holzweg ist für Geschäftsführerin Christine Deschler nur ein Grund, warum sie mit ihrem Unternehmen ins künftige Neubaugebiet Wohanka-Areal ziehen will.

Christine Deschler möchte ihr Unternehmen zukunftsfähig machen. Das ist am bisherigen Standort Holzweg nicht möglich, aber auf dem Wohanka-Areal.

Von Andrea Baumann

Mit rund 150 Mitarbeitern ist der Pflegedienst Deschler nicht nur der größte private Pflegedienst Augsburgs. Er zählt auch zu den größten Arbeitgebern im Bärenkeller und betreut zahlreiche Patienten im Stadtteil – und weit darüber hinaus. Dazu brauchen die Pflegekräfte Autos – der Fuhrpark umfasst 35 Pkw. Und die belegen vor allem am Nachmittag, wenn die Touren beendet sind, die Parkplätze rund um den Pflegedienst am Holzweg. Sehr zum Leidwesen der benachbarten Geschäftsleute und ihrer Kunden, die oft keinen freien Stellplatz mehr finden.

Pflegedienst stößt am Holzweg an Kapazitätsgrenzen

Geschäftsführerin Christine Deschler kann den Unmut nachvollziehen. Weil neben dem Parkplatzproblem ihr vor mehr als 20 Jahren gegründeter Pflegedienst am Holzweg auch räumlich an seine Kapazitätsgrenze stößt, trägt sie sich seit einigen Jahren mit dem Gedanken, ihren Firmensitz zu verlagern. „Wir sind auf zwei Gebäude und zwei Stockwerke verteilt. Und auch die Raumsituation passt nicht zu den Arbeitsabläufen“, sagt Deschler.

Nach längerer Suche scheint sich nun ein paar Hundert Meter vom bisherigen Standort entfernt eine Lösung abzuzeichnen: Auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Wohanka an der Stadtgrenze zu Neusäß soll der Pflegedienst ein Grundstück für einen Neubau erhalten. Für Christine Deschler, die bereits an einen Umzug ins Umland gedacht hatte, ist diese Option ideal: „Ich bin mit dem Bärenkeller verwurzelt und will im Stadtteil bleiben.“ Auch wenn es für Planungsdetails noch zu früh sei, eines weiß die Chefin bereits: Sie möchten in dem Neubau für ihre Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen verbessern. Dazu zählt neben entsprechenden Büros auch ein größerer Raum für Vorträge und Fortbildungen, der darüber hinaus vom Stadtteil für externe Veranstaltungen genutzt werden könnte.

Wohanka-Areal grenzt an Bahnlinie

Die Idee, das Wohanka-Areal zu bebauen, ist nicht neu. Bereits vor mehr als zehn Jahren gab es erste Überlegungen für eine Wohnbebauung. Ins Stocken geriet das Projekt wegen der Lärmschutzproblematik – das Gelände grenzt im Norden an die Bahnlinie Augsburg–Ulm.

2017 nahm die Stadt das rund 2,4 Hektar große Areal, das sich in ihrem Besitz befindet, wieder ins Visier. Rodungsarbeiten sind ebenso erfolgt wie Planungsüberlegungen. Voraussichtlich noch vor der Sommerpause erfolgt der nächste Schritt. Der Bau- und Konversionsausschuss wird sich mit dem Plankonzept befassen. Neben der Ansiedlung des Pflegedienstes soll auf dem Gelände Wohnraum geschaffen werden für unterschiedliche Zielgruppen: Dazu gehören geförderte Wohnblocks, deren Mieter je nach Einkommen einen Zuschuss erhalten. Die Wohnbaugruppe Augsburg möchte hier tätig werden. Darüber hinaus sind nach Angaben des Baureferats auch Wohneinrichtungen mit sozialer Ausprägung (etwa für Menschen mit Handicaps) sowie unterschiedliche Haustypen für den freien Markt geplant – beispielsweise Reihenhäuser. Wann die Bagger anrücken können, steht noch nicht fest: Die Stadt rechnet mit einem Baurecht frühestens Ende 2020.

Pflegedienst belegt Parkplätze am Holzweg

CSU-Stadtrat Günter Göttling begrüßt das Vorhaben in seinem Stadtteil angesichts der starken Nachfrage nach Wohnungen. Auch sein SPD-Kollege Ulrich Wagner kann sich mit dem Konzept anfreunden. Zunächst hatte sich der Ortsverein für eine reine Wohnbebauung auf dem Grundstück starkgemacht und gewerblichen Ansiedlungen eine Absage erteilt. Angesichts der fehlenden Parkplätze am Holzweg befürworte er die Verlagerung des Pflegedienstes. „Ich gehe davon aus, dass dort die Parkplatzproblematik entschärft wird.“ Am neuen Standort sei es möglich, für ausreichend Stellplätze zu sorgen.

