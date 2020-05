vor 30 Min.

Besuch in Seniorenheimen wieder erlaubt: "Gehen hohes Risiko ein"

Plus Das Besuchsverbot für Seniorenheime wird aufgehoben. Für Heime der Stadt Augsburg gelten aber weiter strenge Regeln. Man bewege sich schließlich auf dünnem Eis.

Von Jörg Heinzle

Das Besuchsverbot in den Seniorenheimen wegen des Coronavirus wird gelockert. Normalität wird in den Heimen aber so schnell noch nicht einkehren. Besuche sind zwar wieder möglich, es wird dafür bis auf Weiteres aber strenge Regeln geben, hat die Leiterin der städtischen Altenhilfe, Susanne Greger, jetzt angekündigt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die Gefahr, die vom Coronavirus gerade für ältere Menschen ausgehe, sei noch lange nicht gebannt. Bislang hat es in Augsburg, anders als an anderen Orten, keinen massiven Ausbruch der Lungenkrankheit mit vielen Toten in einem Heim gegeben. Wer den Bewohner eines städtischen Altenheims jetzt besuchen will, muss sich vorab bei der Einrichtung anmelden und einen Termin für den Besuch vereinbaren. Möglich sei ein Besuch pro Person und Tag, heißt es. Heime in Augsburg: Vorkehrungen für eine mögliche Infektion Die Besucher müssten sich zudem registrieren lassen, sagt Werkleiterin Greger. Hintergrund ist, dass im Fall einer Infektion die genaue Infektionskette – also wer wen angesteckt hat – rasch nachvollziehbar sein soll. Besuche sollen zudem, wann immer möglich, im Freien stattfinden. Auch die Abstandsregeln müssen dabei eingehalten werden, in den Gebäuden gilt bei Besuchen zudem eine Maskenpflicht. Altersgruppen

Infogram Es würden auch, je nach Situation in den einzelnen Häusern, eigene Besuchsräume- oder -boxen eingerichtet, so Greger. Die Altenhilfe-Chefin sagt: „Wir gehen ein hohes Risiko ein.“ Es sei wohl noch längere Zeit erforderlich, Besuche genau zu regulieren. Man bewege sich auf „dünnem Eis“. Lesen Sie auch: Fallzahlen, Todesfälle, Risikogruppen: So trifft das Coronavirus Augsburg

Ticket-Obergrenze und Co.: So läuft der Neustart in Zoo und Botanischem Garten

Chef der Seniorenresidenz "Albaretto" rebelliert gegen Corona-Regeln

Themen folgen