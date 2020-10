vor 32 Min.

Bilderrätsel: Ein Anruf bei der Arbeit macht einen Augsburger glücklich

Wolfgang Guckert hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung 1.000 Euro gewonnen. Ganz genau weiß er noch nicht, was er mit dem Geld anstellen will. Aber er hat eine Idee.

Wolfgang Guckert hat bald Geburtstag. Am Freitag, berichtet er, wird er 61 Jahre alt. Eine Art vorgezogenes Geburtstagsgeschenk hat sich Guckert, der in Augsburg lebt und in Donauwörth als Kfz-Mechatroniker in der Werkstatt des dortigen Polizeireviers arbeitet, nun selbst verschafft: Er hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung mitgemacht – und das mit Erfolg. 1.000 Euro hat er gewonnen, wie er durch einen Anruf bei der Arbeit am Dienstagnachmittag erfuhr. Ein Telefonat, das ihn natürlich erfreute. Beim Bilderrätsel unserer Zeitung habe er schon öfter mitgemacht, berichtet er.

Der Gewinner plant eine ausgedehnte Shopping-Tour

Dieses Mal klappte es mit dem Gewinn. Es steht zwar noch nicht ganz fest, wofür er das Geld nun ausgeben wird, aber eine Idee hat Guckert schon: Eine ausgedehnte Shopping-Tour zusammen mit seiner Frau könnte er sich vorstellen. Schließlich breche demnächst ja zum Beispiel die Winter-Saison an, und da schade es nicht, neue warme Klamotten einzukaufen. Eine Reise steht eher nicht auf Guckerts Plan. Das, sagt er, sei ja zu Corona-Zeiten schwierig.

Das Lösungswort "Wasserratte" hatte Wolfgang Guckert schnell gefunden

Nach einem Blick in die Zeitung hatte Guckert, der zusammen mit seiner Frau in Pfersee lebt, das Lösungswort "Wasserratte" schnell gefunden. Seine Kollegen bei der Donauwörther Polizei wussten am Dienstag zunächst noch nichts von dem Glück ihres Kollegen. Aber die "werden es ja spätestens sehen, wenn es in der Zeitung steht", sagt Guckert und lacht. (jaka)

