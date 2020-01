vor 60 Min.

Christenkonferenz "Mehr": Gott finden – und vielleicht die große Liebe

Die Christen-Konferenz „Mehr“ des Augsburger Gebetshauses wird immer größer. Besucher gehen dort auch gerne zum Speed-Dating. Ein neues Jugend-Sommerfestival ist in Planung.

Von Eva Maria Knab

Nennen wir ihn Maximilian. Maximilian ist ein 36-jähriger Katholik aus Schwaben. Er sucht eine Frau, die mit ihm sein Leben und seinen Glauben teilt. „In meinem Heimatort ist es nicht leicht, so jemanden zu finden“, erzählt er. Deshalb macht Maximilian am Wochenende bei einem „Speed-Dating“ speziell für Christen im Augsburger Messezentrum mit. Dort läuft die Glaubenskonferenz „Mehr“. Besucher bekommen ein Rundum-Paket für das christliche Leben im Alltag geboten. Es reicht von Gottesdiensten über theologische Vorträge und Konzerte bis hin zur Partnersuche. Und nicht nur im Raum für Speed-Dating ist es brechend voll.

Die ökumenische Mehr-Konferenz in Augsburg begann vor Jahren mit 130 Teilnehmern. Seither findet sie wachsenden Zuspruch. Diesmal kamen nach Angaben der Veranstalter rund 12000 Besucher aus ganz Deutschland und Nachbarländern. „Wir sind zum ersten Mal bis auf wenige Restkarten ausverkauft“, sagte der Leiter des Augsburger Gebetshauses und Veranstalter, Johannes Hartl, zum Auftakt. Die viertägige Konferenz sei so stark gewachsen, dass es inzwischen schwer sei, sie jährlich zu veranstalten. Künftig sei ein zweijähriger Turnus vorgesehen. Hartl kündigte darüber hinaus ein neues Jugend-Sommerfestival an, das ähnlich wie „ Rock im Park“ in Nürnberg laufen soll – „nur mit einer christlichen Botschaft“. Der Veranstaltungsort werde nicht Augsburg sein. Er soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Ähnlich wie ein Pop-Festival

Auch in der Glaubenskonferenz „Mehr“ erinnert vieles an ein Pop-Festival. Das Format im Messezentrum spricht besonders jüngere Besucher und Familien an. Die 14-jährige Emelie aus dem Augsburger Umland sagt, „ich freue mich schon auf den Hip-Hop mit O’Bros“. Das ist eine christliche Rapper-Band. Ihre 15-jährige Freundin Amelie findet es gut, dass richtig viele Leute da sind – „viel mehr als in der Kirche“. Die 14-jährige Emelie ist vor allem gespannt auf die Vorträge von Johannes Hartl. „Da kann man viel mitnehmen“, sagt sie.

Der Theologe gilt als das Gesicht der Mehr-Konferenz. Hartl selbst erklärt seinen Erfolg so: „Ich will nicht nur Kopftheologie verkünden.“ Glaube müsse vielmehr alltagstauglich vermittelt werden. Aus seiner Sicht geht es darum, ein Wohlgefühl als Christ zu entwickeln und auszustrahlen.

Im rappelvollen Auditorium zählen Besucher lautstark die letzten Sekunden bis zum gemeinsamen Lobpreis an Gott – ähnlich wie der Sprecher bei einem Raketenstart. Die deutschen und englischen Songs sind mit einer aufwendigen Licht-Show inszeniert. Dann kommen Moderatoren an die Reihe. Mit verschiedenen Spielchen versuchen sie, die vielen Menschen in der Halle miteinander ins Gespräch zu bringen. Beispielsweise kann man auf ausliegenden Karten farbige Felder aufklappen. Darunter erscheint dann eine Aufforderung zu Kommunikation mit Sitznachbarn. Etwa der Satz: „Mache jemandem ein Kompliment.“

Redner Hartl hat Gießkannen dabei

Und dann kommt der große Moment für Redner Johannes Hartl. An einem Abend trägt der Theologe Jeans, Sakko und ein modisches Hemd mit knallrotem Kirschenmuster, als er auf die Bühne tritt. Er erklärt seinen Zuhörern, was Freundschaft bedeutet, und malt dazu rote Herzen an eine Tafel.

Das Gesicht der „Mehr“-Konferenz: Der Theologe Johannes Hartl.

Am nächsten Tag tritt Hartl in einem schrillen Sakko mit Blumenmustern auf. Diesmal hat er beschriftete Gießkannen dabei und spricht über die „Ökologie des Herzens“.Damit der Glaube im Alltag ankommt, gibt es in der Mehr-Konferenz viele Angebote. „Gottes Influencerin“ Jana Highholder präsentiert chritlichen Poetry Slam. Zahlreiche Stände in den Hallen bieten Besuchern Hilfe in allen Lebenslagen. Christlich geführte Wohngemeinschaften betreuen Menschen in Lebenskrisen, Zeitschriften bieten Erbauung für die „christliche Familie“. Experten erklären, wie man Beruf und Glauben verknüpfen kann.

Mutter Andrea Lehr aus Hessen steht mit ihren Kindern Lena und Lucas an einem Stand, der junge Mitwirkende für christliche Musicals sucht. „Das wäre schon mal was, wenn meine Kinder da mitmachen könnten“,“ sagt sie. Katholik Maximilian nutzt die Konferenz, um die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu suchen und sich nach einer passenden Partnerin umzuschauen. Beim anonymen Speed-Dating machen nach Angaben von Konferenzmitarbeitern 500 Teilnehmer mit. Maximilan lernt prompt eine Frau kennen, die er interessant findet. Erstmals findet auch ein Forum mit akademischen Theologen statt.

Was Kritiker zur Veranstaltung sagen

Trotz der steigenden Besucherzahlen sorgt die Mehr-Konferenz auch für Kritik. Etwa wegen der hohen Eintrittspreise. Sie liegen je nach Alter, Buchungszeit und Umfang zwischen 10 und 185 Euro. Fragt man dazu den Theologen Thomas Schwartz, Honorarprofessor für Angewandte Ethik und Wirtschaftsethik an der Hochschule Augsburg, sagt er: Bei fünfzig hauptamtlichen Mitarbeitern im Gebetshaus müsse man Geld verdienen – „und zwar recht viel, will man die Angestellten nicht wie bei manchen Sekten wie Arbeitssklaven halten“. Außerdem wolle ja auch die Messe Augsburg mit Geld und nicht mit Gebeten bezahlt werden.

Ein Problem bestünde aus seiner Sicht nur dann, wenn die Konferenz um des Kommerzes Willen veranstaltet würde. „Das sehe ich im Augenblick nicht“, sagt Schwartz. Für Debatten sorgt die Frage, ob die Augsburger Glaubenskonferenz theologisch einseitig ist. Schwartz sagt dazu, dass es sich bei der ökumenischen „Mehr“ und bei der Gebetshaus-Initiative um eindeutig evangelikale Gruppierungen und Zusammenkünfte handele. Dafür braucht man sich aber nicht zu schämen. „Das einzige Problem habe ich, wenn der Eindruck entstünde, die Teilnehmer und Referenten dieser Konferenz seien christlicher (also: mehr katholisch bzw. mehr evangelisch) als jene Christen, die nicht an diesen Initiativen teilnehmen.“ Leider werde dieser Eindruck manchmal – gewollt oder ungewollt – vermittelt.

Benedikt Rauw kam mit Tochter Anna aus Eichstätt zur Mehr-Konferenz.

Viele Besucher der Konferenz kümmern solche Diskussionen allerdings nicht. Katholik Benedikt Rauw Eichstätt war imit seiner Familie schon mehrfach dabei. „Hier habe ich gute Begegnungen mit Menschen und bekomme neue Impulse fürs Glaubensleben“, sagt er. Protestantin Anne Schobert aus Oberfranken meint, „der Lobpreis hier ist schöner, weil mehr Leute da sind, die mit dem Herzen dahinter stehen“.

