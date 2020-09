vor 49 Min.

Corona: Rund 140 Asylbewerber stehen in Augsburg unter Quarantäne

Nach positiven Corona-Tests bei einigen Bewohnern in zwei Lechhauser Unterkünften dürfen etliche Flüchtlinge ihre Unterkünfte nicht verlassen.

Von Stefan Krog

Von der Quarantäne in den beiden staatlichen Flüchtlingseinrichtungen in der Aindlinger Straße und der Steinernen Furt sind mehr als 140 Personen betroffen. Wie die Regierung von Schwaben am Freitag erklärte, stehen in den beiden Unterkünften insgesamt 83 Asylbewerber unter Quarantäne. Sie dürfen die Unterkünfte nicht verlassen. Hinzu kommen noch sieben infizierte Bewohner, die in die Inninger Unterkunft verlegt wurden und dort medizinisch betreut werden.

Auch Kontaktpersonen der Flüchtlinge stehen unter Quarantäne

Zudem wurde auch eine Reihe von direkten Kontaktpersonen der fünf Infizierten aus den Lechhauser Unterkünften in die Quarantäne-Einrichtung in der Unterkunft am Kobelweg verlegt. In der dortigen Quarantäne-Einrichtung sind jetzt 54 Kontaktpersonen untergebracht. Die Quarantäne soll bis zum 23. September dauern. Mitarbeiter der Lechhauser Einrichtungen stehen nicht unter Quarantäne. Nachdem bei zunächst zwei neu aufgenommenen Flüchtlingen positive Corona-Tests aufgetaucht waren, wurden alle Personen getestet. (skro)

