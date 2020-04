vor 19 Min.

Corona: Warum die Uniklinik Augsburg nach Spendern sucht

Die Uniklinik Augsburg hat einen Spenderaufruf gestartet. Gesucht werden Freiwillige, die am Coronavirus erkrankt waren und bereits genesen sind. Was dahinter steckt.

In der aktuellen Corona-Pandemie gibt es Anzeichen, dass ein Therapieansatz mit einer Blutplasmaspende bei an Covid-19 lebensbedrohlich erkrankten Patienten erfolgversprechend sein könnte. Deshalb startet die Uniklinik Augsburg (UKA) einen Spendenaufruf.

Das Klinikum sucht dringend geheilte Corona-Patienten als Blutplasmaspender. Die Funktionsweise der Therapie erklärt Stefanie Grützner, Direktorin des Instituts für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie am UKA.

So soll die Therapie laufen

„Nach einer Infektion mit Infektionserregern bildet der Körper Abwehrstoffe gegen diesen Erreger, sogenannte Antikörper. Die Antikörper kann man durch die Blutplasmaspende gewinnen.“ Dieses sogenannte Rekonvaleszenten-Plasma sei auch in der Vergangenheit bei lebensbedrohlichen Infektionen anderer Infizierter mit demselben Erreger bereits erfolgreich angewendet worden, erläutert Grützner weiter. Um für eine Blutplasma-Spende infrage zu kommen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein.

- Beim potenziellen Spender wurde eine COVID-19-Infektion (Corona-Erkrankung) positiv bestätigt.

- Der Beginn der Symptome liegt bereits vier Wochen zurück.

- Der Betroffene ist seit mindestens 14 Tagen symptomfrei, und es liegt mindestens ein negativer Testabstrich vor.

- Er oder sie ist zwischen 18 und 60 Jahre alt und gewillt Plasma zu spenden.

Wenn all diese Voraussetzungen zutreffen, werden potenzielle Spender gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse per E-Mail an das UKA zu wenden: plasmaspende@uk-augsburg. Es werde schnellstmöglich Kontakt aufgenommen, heißt es vonseiten des Klinikums. (ina)

