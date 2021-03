Corona in Augsburg: Eine Impfung beim Hausarzt hat viele Vorteile

Plus Nach Ostern darf auch in Augsburgs Arztpraxen geimpft werden. Dass damit schneller viele Menschen immunisiert werden könnten, ist nur ein Vorteil.

Wenn nach Ostern endlich auch Hausärzte gegen Corona impfen dürfen, könnte das gleich mehrere Vorteile haben. Erstens trägt diese neue Strategie dazu bei, dass schneller möglichst viele Menschen immunisiert werden - vorausgesetzt, es steht auch genug Impfstoff zur Verfügung. Ein wichtigerer Punkt dürfte jedoch sein, dass die Hemmschwelle für eine Impfung sinken könnte.

In Augsburg haben sich bislang wenig Bürger zur Corona-Impfung registriert

In Augsburg haben sich in Relation zur Einwohnerzahl bislang nur wenige Bürger registriert. Manchen ist es zu aufwendig, andere haben keinen Zugang zum Internet oder scheuen die Fahrt ins Impfzentrum. Die Hausärzte könnten diese Zurückhaltung drehen: Sie haben zu ihren Patienten oft über Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut. Sie können sie direkt ansprechen, aufklären und so leichter Ängste nehmen, als dies ein auch noch so versierter Impfhotline-Mitarbeiter tun könnte.

Die Bedenken einiger Weniger, Hausärzte würden die vom Bund festgelegte Priorisierung unterlaufen, sind unnötig. Erstens sollten die Bürger der ersten beiden Priorisierungsgruppen schon weitestgehend geimpft sein. Zweitens wissen die Mediziner sehr genau, welche Patienten eine Immunisierung am dringendsten benötigen und diese auch wollen. Vertrauen Sie also einfach Ihrem Hausarzt.

