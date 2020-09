13.09.2020

Corona trübt Freibadsaison - so geht es in den Hallenbädern weiter

Die Freibäder in Augsburg sind inzwischen geschlossen. Es kamen weniger als 100.000 Besucher, was sich bei den Einnahmen bemerkbar macht.

Von Michael Hörmann

Die Freibadsaison in Augsburg startete in diesem Jahr mit Verspätung. Wegen Corona gab es Einschränkungen. So war die Zahl der Gäste, die sich gleichzeitig in einem Bad aufhalten durften, zahlenmäßig begrenzt. Lediglich 93.500 Personen wurden im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe gezählt. Zum Vergleich: Im schönen Sommer 2019 waren es mehr als 250.000 Besucher. Die geringe Resonanz macht sich auf der Einnahmenseite der Stadt bemerkbar. Nun richtet sich der Blick aber erst einmal auf die Hallenbäder.

Im Lechhauser Bad war ein Sicherheitsdienst zusätzlich im Einsatz

Die Abrechnung der Freibadsaison liegt bereits vor. Im Vorjahr lagen die Einnahmen bei 430.000 Euro. In diesem Jahr sind es knapp 180.000 Euro. Ein Grund neben dem Besucherrückgang ist, dass der Eintritt von 3,50 auf drei Euro reduziert worden war. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der sich im Finanzplan der Freibäder niederschlägt: Im kleinen Lechhauser Bad, in dem kein Eintritt verlangt wird, kam ein Sicherheitsdienst zum Einsatz. Die Kosten lagen bei knapp 11000 Euro. Die Mitarbeiter waren dafür verantwortlich, die Kontaktdaten von Besuchern zu registrieren. Wie in den anderen Freibädern mussten sich Besucher in diesem Jahr vorab anmelden, wenn sie ins Freibad wollten.

Martina Wild und Jürgen Enninger. Bild: Bernd Hohlen

Corona war für Stadt, Mitarbeiter und Besucher eine ganz besondere Herausforderung, war im Laufe des Jahres von allen Seiten immer wieder zu hören. Nun am Ende der Freibadsaison zieht Bürgermeisterin Martina Wild Bilanz. Da der neue Kultur- und Sportreferent Jürgen Enninger seine Tätigkeit erst im Oktober beginnt, war Bildungsreferentin Wild in den zurückliegenden Monaten auch für den Sport zuständig.

Corona-Bilanz in den Bädern: Das sagt Referentin Martina Wild

Gegenüber unserer Redaktion sagt Martina Wild: „Im Rückblick ziehe ich ein positives Fazit für die Corona-Freibadsaison 2020." Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten habe man es geschafft, so viel Badespaß wie ausführbar zu ermöglichen. Sie lobt die Besucher der Bäder. Es habe kaum Beschwerden gegeben, Hygieneregeln seien gut eingehalten worden. Die Bürgermeisterin dankt aber auch dem städtischen Personal in den Bädern. Die ständigen Änderungen der gesetzlichen Vorgaben forderten schnelle Anpassungen und kreative Lösungen.

Die Badesaison in Augsburg war höchst turbulent, wie der Rückblick zeigt. Die bayerische Staatsregierung hatte Ende Mai beschlossen, die Öffnung von Freibädern ab 8. Juni wieder zu erlauben. Die Stadt Augsburg erarbeitete ein Hygienekonzept. Dazu gehörten ein Online-Buchungssystem sowie die organisatorische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Duschen, WC-Anlagen, Umkleidebereiche, Wegmarkierungen und eine Service-Hotline für das Buchungssystem. Fribbe und Bärenkellerbad legten am 8. Juni los, das Freibad Lechhausen und das Familienbad folgten. Anfangs gab es drei Badezeiten, die danach auf zwei Zeiten reduziert wurden. Am Ende der Badesaison gab es keine Beschränkung mehr.

Die Freibadsaison ist beendet, die ersten Hallenbäder haben geöffnet. Corona macht sich jetzt auch beim Schwimmen unterm Dach bemerkbar. Es gibt Einschränkungen wie die zahlenmäßige Beschränkung der Besucher. Im Gegensatz zu den Freibädern bedarf es aber keiner vorherigen Registrierung. Martina Wild ist zuversichtlich, dass das Konzept von den Gästen angenommen werde: "Es wurde für jedes Hallenbad ein Rahmenhygienekonzept erarbeitet, das vom Wegesystem über die Ermittlung der Kontaktdaten bis hin zu Maßnahmen im Sanitär- und Umkleidebereich reicht."

Das Spickelbad hat bereits geöffnet. Bild: Lea Binzer

Das sind die aktuellen Zahlen für die einzelnen Bäder: Hallenbad Göggingen (Schwimmerbecken 30 Personen, Nichtschwimmerbecken 15); Spickelbad (Schwimmerbecken 41, Nichtschwimmerbecken 11); Hallenbad Haunstetten (Schwimmerbecken 31, Nichtschwimmerbecken 20); Altes Stadtbad (Schwimmhalle groß 40, Schwimmhalle klein 20, Sauna 30)

Wie geht es mit dem Schwimmunterricht der Schulen weiter?

Offen ist gegenwärtig, ob und in welcher Form die Schulen mit dem Schwimmunterricht starten. Dazu hat Martina Wild in ihrer Funktion als Bildungsreferentin eine klare Position: "Schwimmen ist weitaus mehr als eine Freizeitaktivität. Im Ernstfall rettet es Leben." Deshalb sei es wichtig, dass auch in Corona-Zeiten Schwimmunterricht stattfindet. Derzeit befinden sich die Schulen mit dem Sport- und Bäderamt wegen der Schwimmzeiten in Abstimmung.

