Coronavirus: Augsburgs Management in der Krise funktioniert

Die Aufklärung über das Coronavirus ist wichtig. Die Stadt Augsburg hat mit einer Pressekonferenz richtig reagiert - ohne Panik zu schüren.

Der Umgang mit dem Coronavirus ist ein sehr sensibles Thema. Panik zu schüren ist ebenso fehl am Platze wie das Ausblenden einer durchaus gefährlichen Situation.

Das Krisenmanagement der Stadt Augsburg funktioniert jedenfalls. Das ist ein wesentlicher Punkt in diesen unruhigen Zeiten. Aktuelle Informationen auf der städtischen Internetseite und die telefonische Hotline sind wichtige Bausteine. Richtig war es, bei einer großen zentralen Pressekonferenz auf die einzelnen Themen hinzuweisen, in denen das Coronavirus sich im öffentlichen Leben in Augsburg nun zeigt.

Coronavirus: Verunsicherung ist überall zu spüren

Kein Augsburger kann momentan noch sagen, dass ihn das Coronavirus völlig kalt lasse. Die Verunsicherung ist vielfach zu spüren. Die Aussagen der zuständigen Referenten und Gesundheitsexperten lassen aber erkennen, dass die Stadt gegenwärtig den Überblick über die Lage behält.

Die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung machen es in der Handhabe nun leichter, die notwendigen Dinge umzusetzen. Einen Augsburger Frühjahrsplärrer abzusagen, ist kein angenehmes Thema. Deutlich wurde am Mittwoch, dass der Stadt Augsburg gar keine andere Wahl geblieben ist. Es geht um den Schutz der heimischen Bevölkerung.

