12:27 Uhr

Coronavirus: Italienische Schüler sagen Augsburg-Reise ab

Die Jugendlichen aus Venetien wollten eine Sprachschule besuchen. Sie hätten bei Gastfamilien gelebt.

Das Coronavirus stoppt italienische Schüler: Die Jungen und Mädchen aus Italien wollten eine Sprachschule in Augsburg besuchen. Der Austausch war über einen Verein organisiert worden, die Kinder waren am Sonntagabend erwartet worden. Während ihres Aufenthalts wären sie bei Gastfamilien im Augsburger Raum untergebracht gewesen. Doch nun ist alles anders.

Das inzwischen auch in Italien aufgetretene Coronavirus, an dessen Folgen bislang zwei Menschen starben, hat nun zu einer weitreichenden Entscheidung geführt. Am Samstagabend wurden mehrere Augsburger Gastfamilien kurzfristig informiert, dass die Schüler und Schülerinnen die Reise nach Augsburg nicht antreten werden. Die Schüler leben in Venetien, die Schule vor Ort in Italien sei inzwischen gesperrt worden, wurden die Augsburger Gastfamilien unterrichtet. In Norditalien wurden bereits mehrere Städte abgeriegelt. Auch der Karneval in Venedig wurde wegen des Coronavirus abgesagt. (möh)

