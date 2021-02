vor 35 Min.

Der Augsburger Automann Albert Still zieht sich zurück

Albert Still zieht sich bald aus dem aktiven Geschäft zurück. 60 Jahre lang war er in der Automobilbranche tätig.

Plus Er steht wie kein Zweiter für das Opel-Geschäft in Augsburg: Albert Still. Jetzt zieht er sich zurück. So ist die Nachfolge geregelt.

Von Michael Hörmann

Dieser Mann ist eine große Unternehmerpersönlichkeit in Augsburg. Wenn es um die Marke Opel geht, kommt man an Albert Still nicht vorbei. Mehr als 60 Jahre lang war er in der Automobilbranche tätig. Am Samstag feiert er seinen 78. Geburtstag. Dies ist gleichzeitig der Moment, um Abschied zu nehmen. Nicht sofort, aber schon bald. Nach zuletzt 14 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender der AVAG Holding SE kündigt Still an, sich mit der kommenden Hauptversammlung im April aus dem Geschäft zurückzuziehen.

Albert Still war mehr als 60 Jahre in der Autobranche in Augsburg tätig

"60 Jahre sind eine lange Zeit, und ich war schon immer der Meinung, dass man zum richtigen Zeitpunkt den Jüngeren das Feld überlassen sollte", sagt Still. Dieser Moment sei nun gekommen. Bei der nächsten Hauptversammlung im April werde er das bisherige Aufsichtsratsmitglied Johannes Hall als Nachfolger vorschlagen. Der 67-jährige Österreicher ist Gesellschafter der AVAG und von Opel Beyschlag in Wien und seit 1973 in der Automobilbranche tätig. Der Übergang an der Spitze des Aufsichtsrats ist vorbereitet. Hall verweist auf die großen Leistungen von Albert Still: "Er hat stets mit schwäbischer Sorgsamkeit, der notwendigen Voraussicht und Handelsgeschick agiert."

Die Berufslaufbahn von Albert Still liest sich beeindruckend. 1962 schloss er seine Gesellenprüfung als Kfz-Mechaniker ab und stieg 1967 in die Verkaufsleitung des väterlichen Betriebs (Firma Sigg) ein. Als Mitglied der Geschäftsführung begann er in den 80er-Jahren die erste Expansionswelle im süddeutschen Raum. Mit dem Fall der Mauer stiegen die Betriebsübernahmen und die Neugründungen, ehe im Dezember 1991 die AVAG Holding ins Leben gerufen wurde. Diese versteht sich auch heute noch als eine Holding, die die Beratung und die Betreuung der einzelnen Autohäuser zur Aufgabe hat und mittlerweile europaweit tätig ist.

Das Augsburger Familienunternehmen hat mehr als 5000 Mitarbeiter

Über 5000 Mitarbeiter brachten an knapp 180 Standorten zuletzt mehr als 112.000 Fahrzeuge auf die Straße. Aktuell wird das Familienunternehmen aus Augsburg in vierter Generation von Albert C. und Roman Still geführt. Markus Kruis und Ulf Pfeiffer komplettieren den AVAG-Vorstand.

Die Söhne Albert und Roman Still wissen, wie sie betonen, um das Lebenswerk des Vaters. Er könne stolz auf das Erreichte sein: "Einerseits finden wir es schade, dass unser Vater sich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen lassen wird. Andererseits freuen wir uns, dass er nun mehr Zeit für seine Familie und das Reisen haben wird."

