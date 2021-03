16:05 Uhr

Der Augsburger David Wojcik ist Nachwuchsdesigner des Jahres

David Wojcik ist mit dem "German Design Award Newcomer" ausgezeichnet worden. Damit ehrt eine internationale Jury Design-Talente aus ganz Deutschland. Was das für den Augsburger bedeutet.

Von Andrea Wenzel

David Wojcik ist stolz. Immerhin ist der Jungdesigner aus Augsburg gerade mit dem "German Design Award Newcomer" ausgezeichnet worden. "Das ist quasi der Bambi unter den Designpreisen", scherzt Wojcik. Er ist eigenen Angaben nach der erste Augsburger, der diese Ehrung erhalten hat. Verliehen wird sie jedes Jahr vom Rat für Formgebung. Am Freitag wurden die Gewinner bekannt gegeben.

Das Besondere: Während man sich bei vielen Designpreisen selbst für eine Auszeichnung vorschlagen kann - wie auch beim parallel laufenden "German Design Award", den auch schon verschiedene Augsburger Unternehmen gewonnen haben -, wird man beim Nachwuchswettbewerb von Experten nominiert, und auch nur dann, wenn man schon vorher verschiedene andere Auszeichnungen erhalten hat.

Augsburger Nachwuchsdesigner stellte schon in London aus

Im Fall von David Wojcik war es ein Hochschulprofessor, der den kreativen Kopf, der auch Mitbegründer des Augsburger Lieferservices Boxbote und Gründer Marketingagentur Innoit ist, vorgeschlagen hat. Am Ende setzte er sich bei der international besetzten Jury gegen vier andere Kandidaten durch. Dabei wurde Wojcik nicht für ein spezielles Design ausgezeichnet, sondern für seine Gesamtleistung.

Er entwickelt selbst verschiedene Produkte mit besonderem Aussehen. Unter anderem "Bloop", ein Instrument das bei Operationen hilft, das Blut des Patienten aufzusaugen, aufzubereiten und wieder zuzuführen. Das Instrument schaffte es schon in eine Ausstellung im Museum of Science in London. In der Begründung der Jury heißt es: "David Wojciks innovative Produktentwicklungen helfen Menschen." Er überzeuge mit einfachen wie cleveren Lösungen sowie mit hoher Designqualität und moderner Ästhetik.

Designer David Wojcik hofft durch Auszeichnung auf neue Chancen

David Wojcik ist 1989 in Augsburg geboren und studierte Produktdesign an der Universität Schwäbisch Gmünd. Der Design Award, so hofft er, werde ihn weiter bekannt machen. "So könnten sich für mich neue berufliche Chancen ergeben."

