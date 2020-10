Der Augsburger Stadtmarkt muss sich für Neues öffnen

Plus Der Stadtmarkt in Augsburg gilt bei Einheimischen als Institution und ist auch bei Touristen beliebt. Doch ein Selbstläufer ist er keinesfalls.

Der Stadtmarkt ist eine Institution in Augsburg. Speziell bei Touristen löst ein Bummel über diese Flaniermeile eine besondere Faszination aus. Auch die Augsburger lieben ihren Markt.

Ein Selbstläufer ist er jedoch keineswegs. Lediglich die Tore aufzuschließen, genügt längst nicht mehr. Die Konkurrenz zu einer zunehmenden Zahl an Supermärkten in der Innenstadt macht den Händlern zu schaffen. Dass ein Teil der Kunden wegen der Corona-Pandemie sparen muss, ist ein weiterer Punkt, denn die Händler des Stadtmarktes verlangen für hohe Qualität auch höhere Preise.

Mitunter fehlt auf dem Stadtmarkt der Reiz des Neuen

Vieles auf dem Markt wirkt nach 90 Jahren eingespielt, mitunter fehlt der Reiz des Neuen. Insofern ist es für die künftige Entwicklung des Marktes ein wichtiger Aspekt, dass Klassik Radio als neuer Nachbar kommen wird. Unternehmer Ulrich Kubak, der in Augsburg fest verwurzelt ist, liegt es am Herzen, den Bauernmarkt vor seinem Firmensitz zu beleben. Davon könnte der Stadtmarkt im Gesamten profitieren.

Viele Kunden verstehen nicht, warum am Samstag um 14 Uhr Schluss ist

Aber auch die Händler selbst müssen offen sein für Änderungen. Die Diskussionen um die Öffnungszeiten am Samstag sind ein mittlerweile jahrelanger Zankapfel. Viele Kunden wollen einfach nicht verstehen, warum samstags um 14 Uhr die Tore des Marktes schließen müssen. Etwas mehr Flexibilität seitens der Händler wäre also nicht nur wünschenswert, sie ist zwingend notwendig.

26 Bilder 90 Jahre: Die Geschichte des Augsburger Stadtmarktes in Bildern Bild: Silvio Wyszengrad

Die Öffnungszeiten am Samstag sind jedoch nicht der entscheidende Punkt für die Zukunftsfähigkeit des Marktes. Es geht um das große Ganze: Es fehlt nach wie vor eine Strategie, wie sich der Markt in den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus aufstellen möchte. Zu klären ist, inwiefern ein erweitertes gastronomisches Angebot dem Markt als Gesamtkonstrukt dienlich ist. Das Wort "Genusszone" ist in diesem Zusammenhang bereits einmal gefallen. Es ist ein Gedanke, der dem Stadtmarkt neuen Schwung geben könnte. Den benötigt er auch.

Lesen Sie dazu: Für die Zukunft des Stadtmarktes spielt auch ein Radiosender eine Rolle





Themen folgen