Der Garten seines Lebens

Viele Erinnerungen verbindet Herbert Höll mit seiner grünen Oase. In den 800 Quadratmetern spiegeln sich seine Zufriedenheit und Lebensfreude wider. Ein Konzept hatte der 88-Jährige dafür allerdings nie

Von Claudia Kniess

Noch beeindruckender als sein Garten ist der Mensch Herbert Höll: Ein fröhlicher, rüstiger, in sich ruhender 88-Jähriger kommt seinen Gästen am Eingang seines Doppelgrundstücks „Am Forellenbach“ in Inningen entgegen. Links wachsen üppig Tomaten in einem kleinen Gewächshaus, rechts blüht eine rosa Hortensie hinter Lavendel und farblich abgestimmten Zierkugeln und -vögeln aus Keramik, in der Mitte lächelt Höll und erklärt gleich die zwei Geheimnisse seiner grünen Oase, die er kürzlich am „Tag der offenen Gartentür“ des Bezirks Schwaben für Besucher öffnete: „Den Rasen muss man auf die richtige Länge mähen, vier Zentimeter sind optimal! Und im Frühjahr gut düngen. Ansonsten ist es das Wichtigste, alles laufend in Schuss zu halten, dann ist es nie zu viel Arbeit auf einmal.“

Etwa eine Stunde pro Woche mäht er den Rasen. Wie viel Zeit er darüber hinaus für die 800 Quadratmeter investiert, kann er nicht sagen. Mittlerweile hilft der Schwiegersohn. Biegt man um die erste Hausecke, fällt einem ein kleines Paradies ins Auge. Ein Konzept dafür hatte Höll nie, alles sei „nach und nach“ entstanden, „aber ich würde alles wieder so machen, es gefällt mir noch immer gut wie es ist. In all den Jahren habe ich am Haus nichts verändert – draußen natürlich schon.“ Es ist diese Zufriedenheit und Lebensfreude, die sich in Hölls Garten widerspiegelt: Entlang der sorgfältigen Raseneinsäumung wechseln lauschige Plätze und farbenfroh blühende Buchten mit Nutzbeeten und immer wieder selbst entworfenen und gebauten Holz- oder Steinelementen ab.

Hier säumen Hauswurz akkurat ein Beet mit Tagetes, Rosen und Palmlilien, dort ist ein Sitzplatz auf einem Blumenmosaik aus verschieden farbigen und strukturierten Steinen vor einem Teich, in dem Seerosen und gelbe Stauden blühen. Deko in Gestalt einer metallenen Libelle oder eines Frosches bringt zusätzliche Farbtupfer. „Das meiste davon habe ich geschenkt bekommen zu einem der vielen Geburtstage, die wir hier im Garten gefeiert haben.“ Den kleinen Angler aus Holz am Teichrand hat Hölls Sohn gebastelt.

Vier Kinder und acht Enkel sind an dem – natürlich auch selbst erdachten und errichteten – Spielturm geklettert und gerutscht, auf Urenkel wartet Höll noch. „Alle haben studiert, und je höher die Bildung ist, desto beschäftigter sind sie und desto weiter weg zieht es sie für den Beruf.“ Ein Enkel ist Mathematik-Professor und war unlängst für ein Vorstellungsgespräch gar in Toronto. Natürlich bleibt da auch wenig Zeit für einen eigenen Garten, aber alle kommen gerne nach Inningen ins Paradies des Vaters bzw. Großvaters zu Familienfesten. Eine der Töchter eifert in Bobingen mit einem Garten dem Vater nach, an dem Höll vor allem die hübschen Buchs-Sträucher mag. Dass seine Nachkommen es so gut haben, darauf ist Höll stolz: Nach der Flucht aus dem Sudetenland als 14-Jähriger wurde er Zimmermeister und baute bald mit seinem Vater das erste eigene Haus in Inningen: „An meinem 21. Geburtstag haben wir den Dachstuhl errichtet und bald konnte ich mit meiner Frau einziehen.“ Es folgten vier weitere Domizile in Eigenleistung und natürlich mit Garten: „Jedes meiner Kinder konnte am Tag seiner Hochzeit in ein eigenes Haus ziehen. Dann hat man ein optimales Leben, weil mehr Geld für andere Dinge bleibt.“ Höll selbst investierte das in seine zweite große Leidenschaft: Reisen. Bis nach Ägypten, Russland oder China zog es ihn und seine Frau. Überall fand er auch Inspirationen für seinen Garten, etwa für die „Blume des Lebens“, die er in ein wunderschönes hölzernes Laternengestell schnitzte.

Ein Kamin aus selbst zugehauenen Steinen an der Terrasse, ein selbst geschnitzter Madonnenwinkel, leckerste Obststräucher und jede Menge spannende Geschichten aus seinem Leben dazu – es gäbe noch viel zu berichten aus Herbert Hölls Garten. Dieses kleine Paradies in Inningen ist wie das Füllhorn, das der Rentner aus großen Kieseln dreidimensional gelegt hat: voller grüner Überraschungen.

