Deutliche Kritik an "Click & Collect"-System: Modehaus Brax rudert zurück

Plus Augsburger Geschäftsleute erachten das Click-und-Collect-System der Brax-Filiale als unfair. Der Geschäftsführer entschuldigt sich. Was sich jetzt ändert.

Von Michael Hörmann

Hat sich das Modehaus Brax einen Wettbewerbsvorteil verschafft, weil es in der Augsburger Filiale am Moritzplatz das Click-&-Collect-System sehr großzügig ausgelegt hat? Wettbewerber und der Einzelhandelsverband zeigten sich Anfang der Woche irritiert, weil es vor Ort möglich gewesen sei, einen schnellen Draht zum Verkaufspersonal aufzubauen. Wer sich für ein Modestück interessierte, konnte es im Eingangsbereich des Ladens erhalten, hieß es. Eine Online-Reservierung oder ein Telefonanruf waren dazu nicht nötig, wie es eigentlich die Regelungen für Click & Collect vorsehen. Der Sonderweg des Unternehmens ist jetzt jedoch vom Tisch, Brax rudert zurück. Dies ist das Ergebnis mehrerer Gespräche.

Die Stadt Augsburg hatte nach Hinweisen von unterschiedlichen Stellen die Verkaufsstrategie bei Brax kontrolliert. "Einen unmittelbaren Verstoß haben wir allerdings nicht festgestellt", sagt Sprecher Stefan Sieber. Daher sei auch keine Anzeige gestellt worden, die zwangsläufig zu einem Bußgeld geführt hätte. Gleichwohl habe man das Unternehmen sensibilisiert, betont Sieber.

Brax-Geschäftsführung schlichtet Streit in Augsburg

Wie zu hören ist, gab es den direkten Kontakt zur Firmenzentrale. Ein Geschäftsführer des Unternehmens bekräftigte, dass Brax sich an die geltenden Regelungen halten werde. Dies sei auch gegenüber der Filialleiterin in dieser Form kommuniziert worden. Sie hatte in einem Aushang am Schaufenster darauf hingewiesen, dass neben E-Mail und Telefon auch eine persönliche Kontaktaufnahme möglich sei, wenn die Distanz eingehalten werde. Dies ist nach Auskunft von Andreas Gärtner, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands, allerdings bei Click & Collect nicht erlaubt

Milana Reitmayer in ihrem Geschäft in Augsburg. Bild: Lea Binzer (Archiv)

Milana Reitmayer, Geschäftsführerin des Ladens Ideenreich, hatte sich über das ausgedehnte Click-&-Collect-System bei Brax geärgert. Sie sprach von einer Verzerrung des Wettbewerbs. Die Großen würden sich ihre eigenen Regeln machen, sagte die Augsburger Geschäftsfrau. Um so überraschter sei sie gewesen, als sich der Brax-Geschäftsführer nach der Berichterstattung bei ihr gemeldet habe. "Wir hatten ein angenehmes Telefonat und er hat sich entschuldigt."

Click & Collect: Stadt Augsburg verzichtet auf Anzeige gegen Brax

Dass die Stadt auf eine Anzeige verzichtet hat, wird damit erklärt, dass bei der Kontrolle kein unmittelbares Vergehen festgestellt worden sei. Es hätte also kein Kunde über den direkten Weg etwas gekauft. Kontrollen würden im Stadtgebiet weiterhin stattfinden, sagt Sieber: "Die meisten Einzelhändler, die Click & Collect anbieten, halten sich vorbildlich an die geltenden Regelungen." Die Stadt bitte alle Händler eindringlich, die Regelungen im Sinne des Infektionsschutzes einzuhalten, ergänzt der Sprecher der Stadt.

