vor 46 Min.

Die Herbstferien bescheren Schulen in Augsburg eine Corona-Verschnaufpause

An der Grundschule vor dem Roten Tor befanden sich in dieser Woche zahlreiche Klassen in Quarantäne - wie an vielen anderen Schulen in Augsburg.

Plus Wegen der Pandemie befanden sich zuletzt 52 Schulklassen in Quarantäne, auch viele Kitas sind von Corona-Fällen betroffen. Wie es nach den Ferien weitergeht.

Von Andrea Baumann

Zahlreiche Augsburger Schulen dürften über die Herbstferien, die am Samstag begonnen haben, besonders froh sein. Denn die insgesamt neun freien Tage ermöglichen zumindest eine kleine Verschnaufpause nach Wochen, in denen neben dem normalen Unterrichtsalltag Krisenmanagement angesagt war. Parallel zu den steigenden Corona-Zahlen in der Stadt kletterte die Anzahl der in Quarantäne geschickten Schulklassen nach oben. Gibt es in einer Klasse einen Corona-Verdachtsfall oder eine bestätigte Infektion, ordnet das Gesundheitsamt für den kompletten Verbund eine häusliche Isolation an.

52 Augsburger Schulklassen waren in Corona-Quarantäne

Nach Auskunft des städtischen Bildungsreferats befanden sich zur Wochenmitte 52 Schulklassen in Quarantäne. Davon entfielen zwölf Klassen auf Gymnasien - darunter bereits zum zweiten Mal in diesem Schuljahr die Q12 des Maria-Theresia-Gymnasiums - und sieben auf Realschulen. An Grund-, Mittel- und Förderschulen war für insgesamt 34 Klassen Heimunterricht angesagt. Besonders erwischt hat es die Grundschule vor dem Roten Tor, wo zuletzt für drei Klassen sowie Mädchen und Jungen aus unterschiedlichen Religionsgruppen der Präsenzunterricht gestrichen wurde.

Ob diese Zahl mit einem Corona-Ausbruch in der nahegelegenen Asylunterkunft Schülestraße zusammenhängt, will die Stadt aus Gründen des Datenschutzes nicht bestätigen. Fakt ist jedenfalls, dass derzeit die gesamte Gemeinschaftsunterkunft unter Quarantäne steht. Auslöser dafür war nach Auskunft der Regierung von Schwaben ein positives Testergebnis eines Bewohners. Dieser sei daraufhin in die dafür vorgesehene Unterkunft nach Inningen verlegt worden. Zusätzlich sei eine Reihentestung aller Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung Schülestraße veranlasst worden, die weitere positive Ergebnisse zur Folge hatte.

Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht

Wieder zurück zu den Schulen, für die in Augsburg nach den Herbstferien ab 9. November die höchste Stufe im sogenannten Drei-Stufen-Plan gilt. Das bedeutet etwa für Realschulen und Gymnasien ein Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Distanzunterricht (Homeschooling), wenn im Klassenzimmer der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. An den Grund-, Mittel- und Förderschulen soll unter Einhaltung strikter Hygieneregeln wie Maskenpflicht in allen Jahrgangsstufen weiterhin ausschließlich Präsenzunterricht angeboten werden. Unabhängig von der Schulart und der Jahrgangsstufe dürfen Kinder und Jugendliche mit leichten Erkältungssymptomen nach den Herbstferien aber nur dann in die Schule gehen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Die Stufe Drei im Präsenzbetrieb (inklusive obiger Testregelung) gilt auch bei den Augsburger Kindertagesstätten, die im Allgemeinen während der Herbstferien geöffnet bleiben. "Uns ist bewusst, dass Eltern in den letzten Monaten besonders gefordert und belastet waren. Wir werden deshalb selbstverständlich die Kitas weiterhin geöffnet lassen mit einer maximalen Sensibilität für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen", sagt Zweite Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne).

Aktuell hat das Gesundheitsamt für 18 Kindertagesstätten im Stadtgebiet Quarantäne veranlasst. Drei Einrichtungen sind wegen Corona-Fällen ganz geschlossen, in den 15 anderen sind eine oder mehrere Gruppen betroffen.

Martina Wild verweist auf das Kinderkrankengeld

Für Eltern von Schul- oder Kita-Kindern könnte das Kinderkrankengeld von Nutzen sein. "Ich begrüße es sehr, dass vorerst bis Ende des Jahres das Kinderkrankengeld um fünf Tage pro Elternteil und zehn Tage für Alleinerziehende länger in Anspruch genommen werden kann. Die Regelung hilft Eltern, sich in Pandemiezeiten um ihr krankes Kind zu kümmern", betont Wild. Normalerweise liegt der Höchstanspruch bei 25 Arbeitstagen pro Elternteil und pro Kalenderjahr, bei Alleinerziehenden liegt die Grenze bei 50 Arbeitstagen.

Lesen Sie auch: Corona: Augsburger Schüler bauen CO2-Ampeln für ihre Klassenzimmer

Themen folgen