Die digitale "Fit for Job"-Messe in Augsburg ist eine Chance

Die Berufsinfomesse "Fit for Job" in Augsburg wird digital. Es ist ein Versuch, Firmen und Schüler auf einem anderen Weg zusammenzubringen.

Die Geschichte der Berufsinfomesse "Fit for Job" ist eine Erfolgsstory. Heimische Firmen präsentierten sich im Messegelände, um für das eigene Unternehmen Nachwuchs zu suchen. Die Nachfrage der Schulabgänger war groß. Es durften nicht wenige Lehrverträge aufgrund dieser ersten Kontakte abgeschlossen worden sein. Das ist die schöne Seite des Ausbildungsmarktes. Es war die Zeit vor Corona.

Die Pandemie nimmt massiven Einfluss auf das wirtschaftliche Leben. Viele Firmen kämpfen um ihre Existenz. Dennoch ist den Unternehmern bewusst, dass sie auch weiterhin in den Nachwuchs investieren müssen, um spätere Fachkräfte im eigenen Haus aufzubauen. An der Ausbildung zu sparen, wäre kontraproduktiv.

Aber auch für Schulabgänger ist es eine schwierige Zeit. Der Unterricht findet seit Langem unter erschwerten Bedingungen statt. Prüfungen unter Corona-Auflagen sind zudem eine weitere besondere Belastung. Wer die Schule erfolgreich beendet, möchte anschließend ins Berufsleben starten.

Einstieg in die digitale Welt ist vollzogen

Dass die "Fit for Job" ein Faktor bei der Berufswahl bleibt, ist wichtig und unersetzlich. Noch ist abzuwarten, wie das digitale Angebot letztlich angenommen wird. Die Wirtschaftskammern verweisen darauf, dass sich Schulabgänger in der digitalen Welt gut zurecht finden. Das Interesse für die digitale Veranstaltung dürfte bei der jungen Generation daher besonders geweckt sein. Es liegt jetzt vor allem an den Firmen, an der neuen Form der Präsentation teilzunehmen. Wenn genügend Betriebe mitmachen, spricht nichts dagegen, dass sich auch die digitale Fit for Job zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.

