vor 31 Min.

Dieser Augsburger Handwerker beliefert sogar den Papst mit besonderem Papier

Plus Der gelernte Papiertechniker Klaus Wengenmayr aus Augsburg schöpft heute edelste Papiere von Hand. Unter anderem beliefert er den Vatikan mit seiner Ware.

Von Silvia Kämpf

Als "Frevel", zumindest aber "groben Stilbruch", empfindet es der Augsburger Klaus Wengenmayr, mit exklusivem Schreibgerät auf einem herkömmlichen Papier zu schreiben. Als er nach erfolgreicher Ausbildung 1974 einen 250 Mark teuren Kolben-Füllfederhalter geschenkt bekam, brachte er es nicht über sich, ihn an einem Zwei Pfennig-Produkt abzunutzen. Büttenpapier, mitunter sogar mit 24 Karat Gold in der Faser, wird seiner Vorliebe schon eher gerecht. Und er verfeinerte seine Handwerkskunst in der eigenen Papiermanufaktur inzwischen um eine Vielzahl an Rezepturen. Heute sei er bundesweit sogar der Einzige, der Papiere mit "erhabenem Wasserzeichen" schöpfen könne. Dafür braucht er eigener Auskunft nach Phosphorbronze, Kupfer, speziellen Lötzinn und eine ebenso spezielle Säure. Seine Geheimwaffe aber ist ein Phosphorbronze-Sieb, während Kollegen die Pulpe in der Regel durch Kunststoff sieben.

Papiertechniker Klaus Wengenmayr aus Augsburg ist Hüter eines verlorenen Schatzes

"Geheimnisse muss man wahren", sagt Klaus Wengenmayr, der mit seiner Aufzählung nur einen vergleichsweise unwesentlichen Teil seiner Arbeit preisgibt. Die Hauptsache, die Herkunft des Phosphor-bronze-Siebs, behält er wie der Hüter eines geheimen Schatzes wissend lächelnd für sich. Nur so viel sei gesagt: Das Utensil beziehungsweise Werkzeug habe seinen Preis, den mancher aufgrund der zu erzielenden Qualitätssteigerung gerne zu zahlen bereit sei.

Mit diesem Kolben-Füllfederhalter fing alles an. Ein besonderes Schreibgerät, meinte Klaus Wengenmayr, bedürfe eines ebenso besonderen Papiers. Bild: Silvio Wyszengrad

So einzigartig dieses eine Hilfsmittel ist, so unerschöpflich ist die Vielfalt der Rezepturen für die Pulpe, die in den Bottich beziehungsweise die Bütte wandert. Eine genaue Zahl seiner Kreationen auf Eukalyptus-Basis kann der Büttner gar nicht benennen. Auf die Verwendung einer Ingredienz jedoch hat er ein Patent angemeldet. Es handelt sich um ein Papier, in dem Gänseblümchen-Samen verarbeitet sind. Das Besondere daran: Wird ein Blatt nicht mehr gebraucht, kann es in kleine Schnipsel gerissen und in der Erde verbuddelt werden. Das Ergebnis: Im nächsten Frühjahr sprießen aus dem Boden oder dem Blumentopf neue Gänseblümchen hervor.

Klaus Wengenmayr war bei der Augsburger Papierfabrik Haindl beschäftigt

27 Jahre lang war Klaus Wengenmayr bei der Augsburger Papierfabrik Haindl beschäftigt, die Wengenmayr in den höchsten Tönen als Vorzeigefirma bezeichnet. Ihren inzwischen gestorbenen Chef Clemens Haindl nennt er sogar seinen "Business-Angel", womit ein Mentor und Förderer gemeint ist. Nach fünf Jahren beim Nachfolgeunternehmen UPM war auch für den 62-Jährigen die Zeit der Neuorientierung gekommen. Denn die industrielle Papiermacherei sei nie sein Traumberuf gewesen. Den siedelte er schon immer in der fachfremden Gastronomie an. Also kehrte Wengenmayr der industriellen Papierherstellung den Rücken und erfüllte sich den lange gehegten Wunsch vom eigenen Lokal in der Augsburger Altstadt.

Pures, 14-karätiges Gold leuchtet im Gegenlicht des Fensters aus diesem handgeschöpften Bogen Büttenpapier dem Betrachter entgegen. Bild: Silvio Wyszengrad

Seither vereint er seine Vorstellung von Erlebnisgastronomie in Brechts Bistro mit seinen handwerklichen Fähigkeiten. Er beliefert sogar den Papst mit Papier, Nobelrestaurants mit der Grundlage für exquisite Speisekarten und Winzer mit Etiketten für Weine aus besten Lagen. Seine Kombi aus Gastro und Handwerk bescherte ihm eine Menge spannender Begegnungen und interessanter Kontakte. Gut erinnert er sich noch an den Moment, als er Punk-Lady Nina Hagen unter den Gästen in Brechts Bistro ausmachte oder Armin Müller-Stahl, den er im ersten Augenblick gar nicht als den hochkarätigen Schauspieler einordnen konnte, der er ist.

Den ersten Eindruck, den der Wirt bei ihm hinterlassen habe, ist ihm heute "peinlich", wurde ihm von Müller-Stahl aber nicht übel genommen. Als geklärt war, dass man sich nicht aus dem Kollegenkreis kenne, bot ihm der Oscar-nominierte Hollywood-Darsteller an: "Sag einfach Armin zu mir." Und sogar Frank Walter Steinmeier, heute Deutschlands erster Mann im Staate, weilte - dokumentiert im Gästebuch - schon in Brechts Bistro.

Im historischen Büttner-Gewand trat der Augsburger bei den Ritterspielen in Kaltenberg auf

Besonders gut zu Gesicht stand Klaus Wengenmayr sein historisches Büttner-Gewand, das er unter anderem bei den Ritterspielen im nahen Kaltenberg trug. Das kleidete ihn auch auf der Bühne in der Staatsoper in Hannover, wo er auf Einladung einer großen Druckerei ein Gastspiel als Statist gab. Nachdem der Vorhang gefallen war, bezog er, wie verabredet, mit seinem Bottich Stellung nahe der Garderobe, um die Theaterbesucher mit einem handgeschöpften Blatt Papier zu beschenken.

Klaus Wengenmayr beim Papierschöpfen. Bild: Silvio Wyszengrad

Mit dem Ansturm aber hatte Wengenmayr nicht gerechnet. Jeder Zweite habe sich für ein Papier angestellt. "Die Schlange", sagt der Büttner, "stand bis auf die Straße." Aus zeitlichen Gründen hat er heute die historischen Auftritte eingestellt.

So manche Einladung - etwa nach Mexiko oder Thailand - hat er nicht wahrgenommen. Heute bedauert er, dass er solche Chancen ungenutzt verstreichen habe lassen. In Zeiten der Corona-Pandemie geht es auch bei ihm ums wirtschaftliche Überleben. "Fast wie im Mittelalter", sagt er und gesteht, dass er nie damit gerechnet hätte, jemals mit einer solchen Situation konfrontiert zu sein. Sein Lokal ist geschlossen, auch handwerkliche Vorführungen sind nicht gestattet. Seit Dezember wartet er auf die versprochenen Corona-Hilfen. Die Reserven jedenfalls seien nahezu aufgebraucht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen