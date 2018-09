vor 48 Min.

Droht Überflutung durch den Radegundisbach?

Im Osten von Wellenburg haben sich in dem trockenen Graben Büsche und kleine Hölzer ausgebreitet. Anwohner fürchten, dass bei Regen Wasser in ihre Grundstücke laufen könnte.

Von Fridtjof Atterdal

Der Radegundisbach zwischen Wellenburg und der Gögginger Schafweidsiedlung ist so klein, dass er meist nur den Anwohnern überhaupt bekannt ist. Genau genommen ist er nicht einmal ein Gewässer – die meiste Zeit des Jahres ist er ausgetrocknet und nur als Graben zwischen den Feldern zu erkennen. Doch angesichts der Starkregenereignisse der letzten Jahre macht er den Anliegern dennoch Sorgen, denn an einigen Stellen ist der Graben zugewachsen. Man fragt sich, wohin das Wasser laufen wird, wenn der natürliche Ablauf durch Buschwerk verstopft ist.

Östlich der Siedlung Wellenburg ist das Bachbett bewachsen

Markus Wende wohnt in Wellenburg in unmittelbarer Nähe des Bachs. „Östlich der Siedlung Wellenburg ist der Radegundisbach total dicht und hat überhaupt keinen Querschnitt mehr“, hat er beobachtet. Der Bach sei seit Jahrzehnten nicht mehr ausgebaggert worden. Er verweist auf einen Bereich direkt im Osten der Siedlung, wo dichtes Buschwerk am Bach steht und teilweise auch in das Bachbett hineingewachsen ist. „Was geschieht, wenn es wieder einmal richtig regnet – läuft uns dann das Wasser in die Grundstücke?“, will er wissen. Die Stadt müsse den Bach und das umliegende Grabensystem ausbaggern, um ein mögliches Hochwasser von Wellenburg abzuhalten, fordert er.

Laut Wasserwirtschaftsamt diente der Radegundisbach vor der Eintiefung der Wertach als Enwässerungsgraben zur Abführung des sehr oberflächennah anstehenden Grundwassers. Diese Funktion habe er mit der Eintiefung der Wertach zum großen Teil verloren, sodass er nur noch bei größeren Regenereignissen und gefrorenen Bodenverhältnissen überhaupt Wasser führe. Vonseiten des Wasserwirtschaftsamtes werde der Bach im Rahmen von Wertach vital nur im Bereich zwischen Wertach und der Schutzlinie, die auf Höhe des Waldmeisterwegs verläuft, ausgebaut.

Der Graben wird von einem Landwirt instand gehalten

Das fragliche, bewachsene Grabenstück liegt auf einem Grundstück des Fürsten Fugger. Instand gehalten wird er von einem Landwirt, der das Feld gepachtet hat, sagt Markus Ritter von der Fürst Fugger Zentralverwaltung. „Der Bach wird in regelmäßigen Abständen geprüft und bei Bedarf werden Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt“, so Ritter. Das besagte Gebüsch auf der Südseite des Grabens sei laut Biotop-Kartierung ein naturschutzrechtlich geschützter Bereich, der nicht entfernt werden dürfe. Auf der nördlichen Seite und im Grabenbett werde der Pächter den Bewuchs entfernen – allerdings müsse er warten, bis die Vogelbrut beendet ist. Laut Naturschutzgesetz könne er sich frühestens am 1. Oktober an die Arbeit machen. Dass sich im Graben mittlerweile einiges Buschwerk und Gehölz angesammelt hat, erklärt Ritter damit, dass sich der Pächter wegen der Frage, welcher Bereich genau geschützt ist, nicht getraut habe, dort Büsche zu entfernen. Das Thema habe man mittlerweile mit der Unteren Naturschutzbehörde geklärt.

Unabhängig vom Bewuchs im Bachbett betont Ritter, dass vom Radegundisbach für Wellenburg und Radegundis keine Gefahr ausgehe. Aufgrund des Geländereliefs habe der Bach nur einen sehr geringen Einzugsbereich, von wo aus Regenwasser in ihn strömen könnte. „Die Felder befinden sich in einem ebenen Bereich und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich Wasser in der Ebene in Richtung Graben bewegt.“ Von Wellenburg falle das Gelände bis nach Göggingen stetig ab, sodass das Regenwasser auch nicht im Bach stehen bliebe. Laut Ritter liegt die Schafweidsiedlung vier Meter tiefer als Wellenburg, sodass auch ein extremes Wertach-Hochwasser über den Radegundisbach nicht bis hierher gelangen könne.

