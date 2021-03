vor 23 Min.

E-Scooter-Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss erwischt

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in Kriegshaber nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Sie führten einen Atemalkoholtest durch.

Einer Polizeistreife ist am Donnerstagmorgen um kurz vor zwei Uhr in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Kriegshaber ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollierten, nahmen sie bei dem 18-Jährigen einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,5 Promille.

Der Jugendliche erzählte zudem, vor der Fahrt auch Drogen konsumiert zu haben. Was es genau war, konnte er laut Polizei aber nicht sagen. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde der junge Mann entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen "Trunkenheit im Verkehr". (ina)

