15:21 Uhr

Eine Diebestour in Göggingen führt einen Mann direkt in Haft

Ein Trio ist bei einem Diebstahl in einem Gögginger Geschäft erwischt worden. Für einen von ihnen hat das schwerwiegende Folgen.

In einem Supermarkt in der Gögginger Bergiusstraße sind am Dienstag gegen 11.45 Uhr zwei Männer und eine Frau erwischt worden. Sie sollen Bekleidung im Wert von 55 Euro gestohlen haben. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen einen der drei Tatverdächtigen, einen 33-jährigen Mann aus dem Raum Landsberg, ein Haftbefehl vorlag.

Während seine beiden Mittäter, eine 25-Jährige Frau aus Augsburg und ein 30-Jähriger aus Gersthofen, nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, musste der Mann den Weg ins Gefängnis antreten. Dort muss er laut Polizei eine einjährige Haftstrafe verbüßen. Eine weitere Anzeige wegen Ladendiebstahls folgt. (ina)

Themen folgen