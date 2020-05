vor 50 Min.

Einsatz in Wertachstraße: Psychisch auffälliger Mann verletzt Polizisten

In der Wertachstraße kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz.

Bei dem Polizeieinsatz in der Wertachstraße am Samstag wurde ein Polizeibeamter verletzt. Die Polizei nennt nun mehr Details zu dem Vorfall.

Es war am Samstag kurz nach 14 Uhr, als bei der Polizei in Augsburg mehrere Notrufe eingingen. Grund war eine "psychisch auffällige Person", wie es ein Polizeisprecher auf Nachfrage am Wochenende formulierte. Demnach rastete ein Mann auf offener Straße aus. Er warf seine Sachen auf die Fahrbahn und lief mit einem Koran in der Hand auf den Straßenbahngleisen umher. Jetzt am Montag wurden noch mehr Details von Seiten der Polizeipressestelle bekannt.

Ein Sprecher schildert, was sich am Samstag in der Wertachstraße abgespielt hat. Demnach ist der Mann mitten auf der Straße umher gelaufen und hat dabei herumgeschrien. Mehrere Autos mussten wegen ihm anhalten. Als die erste Polizeistreife eintraf, griff der 31 Jahre alte Mann die Beamten sofort an. Einer von ihnen wurde dabei an der Schulter verletzt.

Augsburger Polizei: "Mann war hochgradig aggressiv"

Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte und mit Einsatz von Pfefferspray konnte der laut Polizei hochgradig aggressive Mann überwältigt werden. Der Einsatz auf der Fahrbahn der Wertachstraße hatte kurzfristig auch Auswirkung auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Straßenbahn der Linie 2 konnte nicht weiterfahren.

Wie der Polizeisprecher weiter berichtet, zeigte der Mann massive psychische Auffälligkeiten und musste deshalb im Bezirkskrankenhaus untergebracht werden. Der verletzte Beamte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in die Uniklinik gebracht. Er ist bis auf Weiteres dienstunfähig.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. (ina)

