vor 20 Min.

Endstand: 157717:174

Die Fußball-WM in Augsburger Zahlen

Der Zahlen-Topf der Statistiker der Stadt ist gewaltig. Egal, welche Frage, in der Regel lässt sich eine Antwort herausschöpfen. Das gilt auch für die Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, die Stadt-Statistiker haben das Turnier aus Russland nach Augsburg geholt und allerlei Ergebnisse aus dem Topf gezaubert.

Eines klingt gewaltig gut mit Blick auf das Spiel Deutschland gegen Schweden am Samstagabend (20 Uhr): 157717:174. Das ist die (theoretische) Fan-Verteilung vor der Partie. Die Statistiker haben geschaut, wer Deutscher ohne Wurzeln im Ausland ist. Das waren 2017 genau 157717 der 295895 Augsburger. Sie sind zu Fans der deutschen Elf erklärt worden. Bei allen anderen – Deutsche mit ausländischen Wurzeln und Ausländer – zählt das Herkunftsland. Für Schweden ergeben sich so 174 Anhänger. Alles theoretisch. Denn nur weil ein Elternteil aus einem anderen Land stammt – so weit reicht der Migrationsbegriff – muss man ja nicht automatisch für dessen Nationalelf sein. Wie das eine deutsch-schwedische Familie regelt, lesen sie auf Seite 41.

Für welche Nationalmannschaften abseits der Deutschen fällt in Augsburg dann der Jubel am größten aus? Polen (9752) führt ganz knapp vor dem WM-Gastgeber Russland (9570). Mehr als 70 beziehungsweise 80 Prozent von ihnen besitzen einen deutschen Pass. Für Uruguay würde es in Augsburg dagegen nicht einmal zu einer Fußball-Elf reichen – es leben nur neun Personen in der Stadt.

Trotz aller Zahlen. Wie das Spiel am Samstag ausgeht, wissen auch die Statistiker nicht. (mb)

