14:12 Uhr

Exhibitionist belästigt junge Frau

In Augsburg soll ein Exhibitionist eine Frau belästigt haben.

Ein 51-Jähriger hat sich laut Polizei auf dem Lech-Kiesbett vor einer jungen Frau entblößt und sie mit sexuellen Handlungen belästigt.

Am Ostermontag hatte eine Frau ein unangenehmes Erlebnis in Hochzoll: Gegen 15.30 Uhr des 22. April bemerkte die 32-jährige Frau einen in ihrer Nähe liegenden Mann, der sich laut Polizei entblößt hatte, dann Blickkontakt suchte und vor ihr zu masturbieren begann.

Die junge Frau, die sich zuvor auf dem Lech-Kiesbett auf Höhe der Lechrainstraße niedergelassen hatte, verständigte daraufhin die Polizei, die den 51-Jährigen noch vor Ort stellen konnte. Gegen ihn wird nun im Hinblick auf die in Frage kommenden Delikte ermittelt. (AZ)

