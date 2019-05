11:57 Uhr

Feneberg eröffnet Filiale in der City-Galerie

Ein Jahr nach dem Auszug von Edeka hat das Center wieder einen Lebensmittelladen. Wie er bei den Kunden ankommt und warum man hier dem Allgäu ganz nah ist.

Von Andrea Wenzel

Die City-Galerie hat seit Donnerstagfrüh wieder einen Lebensmittelladen. Im ersten Obergeschoss hat das Allgäuer Familienunternehmen Feneberg seine erste Augsburg-Filiale eröffnet und damit die Nachfolge von Edeka angetreten. Mitarbeiter in apfelgrünen T-Shirts standen schon ab halb neun Uhr vor und im Laden und haben die ersten Gäste begrüßt sowie beim Auswählen der Ware und dem Bedienen der Pfandautomaten geholfen. „Wir sind froh, dass es hier wieder ein Lebensmittelgeschäft gibt. Wir wohnen gleich um die Ecke und bekommen hier nun wieder alles, was man für den täglichen bedarf braucht“, sagen Kurt und Renate Krömer, die als eine der ersten Kunden den Laden besuchen und stellvertretend für andere sprechen.

Bei Feneberg wird Bio groß geschrieben

Rund ein Jahr haben die Umbauarbeiten in der City-Galerie gedauert, ehe Feneberg jetzt eröffnen konnte. Dabei wurde die bisherige Fläche deutlich verkleinert; der Rest wird künftig als Lagerplatz für die anderen Center-Mieter genutzt. Feneberg selbst bietet auf nunmehr 1400 Quadratmetern Waren an, die im innerstädtischen Bereich nachgefragt werden. Dazu gibt es eine Frische-Theke für Wurst, Fleisch und Fisch sowie Brot und Backwaren. Alles stammt aus eigenen Produktionsbetrieben. Die hauseigene Bäckerei ist in Durach angesiedelt, die Feneberg-Metzgerei liegt in Kempten. In beiden Betrieben setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf regionale Produkte und verzichtet auf den Einsatz von Zusatzstoffen.

Regionalität und Bio werden nach Angaben des familiengeführten Unternehmens groß geschrieben. In jedem Sortimentsbereich sind ökologisch produzierte Produkte dabei. Mit rund 600 Landwirten aus der Region rund um Kempten arbeite die Kette zudem zusammen. Immer wieder besuchen die Erzeuger auch die Filialen und erzählen von ihren Produkten. So auch zur Eröffnung in Augsburg. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. So können wir uns von den Mitbewerbern abheben“, erzählt Unternehmenssprecherin Sonja Kehr.

Auch SB-Kassen gibt es bei Feneberg

Doch Feneberg will nicht nur der Lebensmittelhändler mit regionalen und biologischen Produkten sein, sondern sich auch modern und zukunftsorientiert zeigen. So gibt es in Augsburg direkt neben der Obst- und Gemüseabteilung eine Sushi-Station, die vom Franchise-Unternehmen „Eat happy“ betrieben wird. Dazu kommen in der Filiale erstmals SB-Kassen zum Einsatz. Also Kassen, an denen der Kunde seine Waren selbst scannen und am Automaten bezahlen kann – so wie man es von Baumarktketten und großen Supermärkten bereits kennt. Das soll Kunden mit wenigen Produkten im Wagen und wenig Zeit zu Gute kommen.

Standort wird eine Herausforderung

Während Center-Manager Sascha Schönherr die Eröffnung des Supermarkts ausdrücklich begrüßt und ihn als wichtigen Ankermieter und Frequenzbringer im Center einschätzt, sind manche Kunden skeptisch, ob Feneberg an dieser Stelle den gewünschten Erfolg haben wird. „Es ist ja nicht ganz billig hier und Edeka ist vermutlich nicht umsonst ausgezogen“, formuliert es eine Kundin. Marktleiter Günther Plaschke sagt dazu: „Es ist schon eine gewisse Herausforderung und wir müssen abwarten, ob hier am Standort auch der große Wocheneinkauf gemacht wird oder der Laden eher für kleine Einkäufe genutzt wird.“ Das Feneberg-Konzept kann jedoch erfolgreich sein. Das zeige die Filiale im Kemptener Forum Allgäu, einem Einkaufscenter ähnlich der City-Galerie.

In Augsburg läuft zumindest der erste Verkaufstag gut an. Viele neugierige Kunden nehmen den Supermarkt und sein Sortiment am Donnerstag unter die Lupe und bekommen dabei nicht nur bei manchen Produkten mit, dass Feneberg seinen Ursprung im Allgäu hat. Als sich eine Kundin nämlich beschwert, dass auf einem Plakat „Heißer Leberkässemmel“ steht , wurde ihr freundlich erklärt: „Im Allgäu heißt es tatsächlich der Semmel und nicht die Semmel.“ Die Kundin schmunzelte und setzte dann ihren Einkauf fort.

Die Feneberg-Filiale ist Montag bis Samstag von 8.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Bis 11. Mai gibt es für Kunden verschiedene Kennenlernaktionen und Angebote.

Themen Folgen