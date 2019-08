18:46 Uhr

Feuerwehr rettet Rentner an der Wertach

Ein 76-Jähriger erlitt bei einer Fahrradtour einen Herz-Kreislaufstillstand und stürzte vom Rad. Die Berufsfeuerwehr war schnell zur Stelle.

Während einer Fahrradtour an der Wertach in Inningen erlitt am Dienstag ein 76-jähriger Rentner einen Herz-Kreislaufstillstand und stürzte vom Fahrrad. Sofort wählte seine Begleiterin den Notruf, konnte allerdings den genauen Standort nicht bestimmen. Ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber wurden in Richtung Inningen alarmiert, die Begleiterin des Mannes wurde angewiesen in Richtung der nächstgelegenen Straße zu gehen und sich bemerkbar zu machen. Geistesgegenwärtig erinnerte sich der Disponent, dass das Kleinalarmfahrzeug der Berufsfeuerwehr auf dem Weg nach Inningen war, um einen zugeflogenen Wellensittich abzuholen, und schickte das mit zwei Sanitätern besetzte Fahrzeug auch auf die Suche. Diese konnten die Begleiterin des Verunglückten schnell ausfindig machen und bis zum Eintreffen des Notarztes mit der Reanimation beginnen. Der Patient wurde nach Angaben der Berufsfeuerwehr schließlich durch den Rettungshubschrauber mit einem stabilen Kreislauf ins Augsburger Universitätsklinikum geflogen. (AZ)

