19.09.2019

Friedberger Schloss: Ein historisches Juwel

Das wehrhafte uralte Schloss wurde erneuert und ist jetzt die Heimat kostbarer Fayencen und kunstvoller Präzisionsuhren / Serie (9)

Von Heinz Münzenrieder

Mit viel Geld haben es die Friedberger wieder auf Vordermann gebracht: das uralte und Mitte des 14. Jahrhunderts im Spätrenaissance-Stil neu gestaltete Schloss, das die stolze Herzogstadt am Lechrain prägt. Beeindruckend gelegen und Augsburg gleichsam unter sich immer im Blickfeld.

Verständlich ist dies, waren sich doch die allerehrwürdigste Freie Reichsstadt und das Wittelsbachersche Friedberg nicht immer grün. So legten schon 1396 die Augsburger das Schloss in Schutt und Asche, was nicht schön von ihnen war. Zu gern hätte man sich halt das Territorium östlich des Lechs unter die reichsstädtischen Nägel gerissen, was dann Augsburg teilweise erst mit den Gebietsreformen des 20. Jahrhunderts gelang. Erfreulich ist aber das Gegenwärtige. Für immerhin 23 Millionen Euro ließen die Friedberger die Schlossanlage zu einem historischen Juwel werden. Auch die hohe Denkmalschutzbehörde hat dazu viele Scheinchen locker gemacht. Im neuen Gewande präsentiert sich jetzt das Schlossmuseum. Es hat dies verdient. Hier wird insbesondere der örtlichen und regionalen Handwerkskunst eine schöne Heimat gegeben.Echte Preziosen sind hier auszumachen. Die ausgestellten Fayence-Unikate stellen dabei eine besondere Kostbarkeit dar. Und dies auf historischem Grund: Kurfürst Maximilian III. ließ nämlich 1754 im Schloss eine Manufaktur für Fayencen – Tonware mit weißdeckender Glasur und meist kunstvoll bemalt – errichten. Viele dieser edlen Kunstwerke sind also an ihren „Geburtsort“ zurückgekehrt. Neben den „Fayenciers“ hatten aber auch die Friedberger Präzisionsuhrmacher einen guten Ruf.

Kunstvoll gefertigte Exponate legen Zeugnis hiervon ab. Abnehmer gab es damals fast in ganz Europa und auch im Osmanischen Reich. Die Friedberger Kunsthandwerker profitierten natürlich von der Lagegunst ihrer Stadt vor den Toren Augsburgs. Schließlich konnten sie die meist wertvolle Ware dort veräußern, ohne von dem Augsburger Zunft- und Gewerbeprozedere belästigt zu werden.Für eine Visite von Schloss und Museum bietet sich übrigens eine angenehme Reisemodalität an: einfach sich von der Augsburger Straßenbahn zur Endhaltestelle Friedberg-West und von dort mit dem Friedberger Stadtbus weiterbefördern lassen. Dabei sollte man sich auch an der geglückt erfolgten Sanierung der Altstadt Friedbergs erfreuen.

Schlossstraße 21, Telefon 0821/6002-681 und www.friedberg.de/schloss, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10:00 – 17:00 Uhr. Museum im Schloss, Telefon 0821/6002-681 und www.museum-friedberg.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10:00 – 17:00 Uhr. Einkehr Gute Möglichkeiten, z. B. Altstadtcafé, Ludwigstraße 10, Telefon 0821/6080222. Info Stadt Friedberg, Telefon 0821/6002-0 und www.friedberg.de

Unser letzter Bericht der Reihe Regio-Sommertouren 2019 nimmt Sie kommende Woche mit auf eine 43 km lange Tour entlang des Lechs von Landsberg bis zum Hochablass.

