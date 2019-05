vor 20 Min.

Gibt es außerirdisches Leben? NASA-Experte spricht in Augsburg

Gibt es außerhalb der Erde auch noch Leben? Antworten auf diese Frage gibt der Chef-Wissenschaftler der NASA, James L. Green, in Augsburg.

Gibt es außerirdisches Leben? Um diese Frage geht es in einem Vortrag mit einem hochrangingen Experten der US-Weltraumbehörde NASA im Institut für Mathematik an der Uni Augsburg. James L. Green, Chef-Wissenschaftler der NASA spricht am Dienstag, 7. Mai, ab 18 Uhr über aktuelle Forschungen zur Suche nach Leben jenseits der Erde. Der englischsprachige Vortrag findet im Hörsaal I des Großen Hörsaalzentrums (Universitätsstraße 10, Gebäude C) statt. Green arbeitet seit 1979 für die Nasa und leitete mehrere Missionen – unter anderem die Landung des Curiosity Rovers auf dem Mars und die Entsendung mehrerer Raumsonden zum Mond. 2018 wurde er zum Chef-Wissenschaftler ernannt. (AZ)